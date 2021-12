Başkan Tarhan: “Türkiye’de ilk 10’da olacak bir Mezitli’yi oluşturuyoruz” Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mezitli’nin Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçelerinin başında geldiğini söyledi Tarhan: “Batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle sağlık, eğitim, kültürel tesisleriyle farklı bir Mezitli var”

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Mezitli’nin Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçelerinin başında geldiğini, ilçenin her yönüyle bir gelişim içerisinde olduğunu belirterek, “Batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle sağlık, eğitim, kültürel tesisleriyle farklı bir Mezitli var. Sadece Mersin’de değil, Türkiye’de ilk 10’da olacak, belki daha da üst sıralara geçecek bir Mezitli’yi oluşturuyoruz” dedi.

Mersin’in merkez ilçelerinden biri olan Mezitli, son yıllardaki atılım ve gelişmelerle gerek yerleşim gerek yatırım alanı olarak giderek bir cazibe merkezi haline geliyor. 2020 yılı verilerine göre, nüfusu 211 bin 565‘e ulaşan ve 40 mahallesi bulunan Mezitli, sahip olduğu 15 kilometrelik uzun sahili ile de sadece Türkiye’den değil, birçok ülkeden insanların da tercih ettiği bir ilçe konumunda.



“Mezitli, şu anda Türkiye’de en hızlı gelişen ilçelerin başında geliyor”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin son yıllardaki gelişimini, hayata geçirdikleri projeleri ve hizmetlerini İHA muhabirine anlattı. “Mezitli, şu anda Türkiye’de en hızlı gelişen ilçelerin başında geliyor” diyen Başkan Tarhan, ilçenin 7,5 yıl öncesinde öngördükleri biçimde geliştiğini vurguladı. Göreve geldiğinde ‘Mezitli’nin 3 merkezi olacak’ dediğini anımsatan Tarhan, “Bir eski merkez, bir doğuda bir de batıda. Bir taraftan da kuzeye doğru gelişme olsun istiyorduk. Adım adım bunları gerçekleştirdik. Doğu tarafta; yeni belediye binası, hemen bitişiğinde yapılan ve yerini ücretsiz olarak bizim verdiğimiz kaymakamlık binası ve belediyenin doğusunda Mersin’in en büyük, Türkiye’nin de büyük meydanlarından birisi, 40 dekara yakın bir kent meydanı 2022’de başlayacak. Bunlarla beraber bütün olarak bir doğu Mezitli gelişti ve oluştu. Batı tarafta; Tece bölgesi bizim en bakir bölgelerimizden birisiydi. Tece bölgesinde her yönden gelişme var ama yabancıların da ilgi odağı oldu. Rusya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan ve Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeden artık burada ev sahibi olmak istiyorlar” diye konuştu.



“1/1000’lik uygulama imar planımızı tamamladık”

Mersin’de şu anda 4 ilçe içerisinde inşaat yatırımının olduğu tek ilçenin Mezitli olduğunu dile getiren Tarhan, “Çünkü biz 1/1000’lik uygulama imar planımızı tamamladı. Bunun için de yatırımcı Mezitli’ye geliyor. Diğer taraftan, üst yapı olarak tüm donatılarıyla Mezitli geliştiği için de hem Türkiye içerisinden hem yurt dışından insanların Mezitli’ye ilgili fazla ve böylece bir batı Mezitli oluşturulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinde Mezitli Belediyesinin bir hizmet binası olmadığını anımsatan Tarhan, 2,5 yıl önce yeni belediye binasını bitirdiklerini ifade etti. “Şu anda Türkiye’nin ikiüç tane modern belediye binasından birisi Mezitli’nin belediye binası” diyen Tarhan, ilçeyi herkesin örnek gösterdiği bir belediye binasına kavuşturduklarını, Mersin’de hiçbir ilçede, hatta Türkiye’de böyle bir belediye binası olmadığını iddia etti.



“Tarım alanlarını korumak itiyoruz”

İlçenin kuzey tarafının tarım alanlarından oluştuğuna işaret eden Tarhan, “Bu tarım alanlarını imarda korumak istiyoruz. Orman alanlarını, bir metre tarım alanını imar içerisine almadık ama sadece kamu yatırımları, turizm, eğitim ve sağlık için ki, bunlar istisnasıdır; hazine arazileri ve orman özelliğini kaybetmiş alanlarda imar planları yönünden okullar için çok büyük destek veriyoruz. Kuzey bölgemizde Esenbağlar semti başta olmak üzere çok sayıda okul yapıldı ve hala yapılmaya devam ediliyor. Kuzey bölgesi, okullar bölgesi oldu” şeklinde konuştu.



“Hastane yapımı çok yakında başlayacak”

Yine kuzeyde otobanın bulunduğu yerde 150 yataklı ve 50 diş ünitesi olmak üzere devlet hastanesi projesinin hazırlandığı bilgisini veren Tarhan, “Jeolojik etütleri yapıldı. Çok yakında başlayacak. Buna Lütfi Elvan’ın da desteği olmuştu geçmişte. Hastaneyi de takip ediyoruz. Kısa sürede biterse bu kadar insanın sağlık sorunu da çözülmüş olacak. Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzak olduğu için vatandaşların çoğunluğu Erdemli’yi daha yakın buluyorlar ve ulaşım kolay olduğu için oraya gidiyorlar. Hastane bittiği zaman Mersin merkez ile Mezitli arasındaki trafik de azalmış olacak. Okul için artık Mezitli’deki vatandaş çocuğunu Mersin merkeze göndermiyor. Sağlık tesisi olursa sağlık nedeniyle gitmeyecek. Alışveriş alanları burada yeteri kadar olduğu zaman gitmeyecek. Kendi içinde her türlü gereksinmesini karşıladığı zaman vatandaş, Mersin’e gitmesine gerek kalmayacak” dedi.



“Kuzeyde sağlık, eğitim ve turizm yatırımları artıyor”

Aynı bölgede büyük bir turizm tesisinin yapılacağını da belirten Tarhan, “İmar planları bitti, son noktaya geldi, projeleri teslim edilmek üzere. Mersin’e çok modern bir turizm alanı kazandırılacak orada. Diğer tarafta, ormandan kiralayan arkadaşlar tarafından Huğ Köyü diye bir bölge yapıldı, ahşap, orman alanı içerisinde. Yani hem sağlık hem eğitim hem turizm olarak o bölgelerde yatırımlar artmakta. Biz kuzeyde hazine ve orman vasfını yitirmiş bölgelerde de bu tür yatırımlar için imar planı yönünden her türlü kolaylığı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



“Tece’den Mezitli’nin doğu sonuna kadar sahilin aydınlatmasını Mayıs 2022’ye kadar bitireceğiz”

Böylesine gelişen Mezitli’nin önemli bir hattının da güneyde 15 kilometrelik bir sahil bandı olduğunu vurgulayan Tarhan, 2,5 yıllık uğraşın ardından hazineden belli bölgeleri kiralayarak yaz sonunda Pompeiopolis Plajını, yaptıkları düzenlemenin ardından halkın hizmetine sunduklarını söyledi. 2022’de en önemli görevlerinden birinin Mezitli sahilini çağdaş görünüme kavuşturmak olduğunu kaydeden Tarhan, bu kapsamda Tece bölgesinin sahil aydınlatması için ihale açtıklarını, kazanan müteahhidin çalışmalara çok kısa sürede başlayacağını belirtti. Tarhan, “Tece bölgesinin sahilinin aydınlatmasını hemen bitiriyoruz. Yılbaşında ihale hazırlıklarını yaptık, 2022 Mayıs ayına kadar Tece’den Mezitli’nin doğu sonuna kadar sahilin aydınlatmasını bitireceğiz. Oralarda tuvalet, duş, soyunma odası ve küçük büfelerle halkın ihtiyacını karşılayacak alanlar da oluşturacağız. Kesinlikle bir özel şahsın işgali diye bir durum söz konusu olmayacak” diye konuştu.



“Bunların hepsini borçlanmadan yaptık”

Mezitli’nin, kuzeyiyle güneyiyle doğusuyla batısıyla bir gelişme içerisinde olduğunun altını çizen Tarhan, sadece güzel, planlı binalarla işin bitmediğini, bunu eğitim, sağlık ve kültürel tesisler, spor alanları ve yeşil alanlarla da tamamlamak gerektiğini söyledi. Tarhan, “Batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle sağlık tesisiyle eğitim tesisiyle kültürel tesisiyle farklı bir Mezitli var. Sadece Mersin’de değil, Türkiye’de ilk 10’da olacak, belki daha da üst sıralara geçecek bir Mezitli’yi oluşturuyoruz. Altını çizerek söylüyorum; bunların hepsini borçlanmadan yaptık. Bu dönemde örneğin hiç borç almadık. Ender belediyelerden biriyiz; belki de hiç belediye yoktur bizim gibi borç almayan. Borçlanmadan böylesine Türkiye’nin örnek gösterilecek bir belediye binasını yapmak, kültür merkezini yapmak, birçok yatırımlarını yapmak gerçekten kolay değil. Planlı, hesabımıza göre, iyi bir harcama politikasıyla bunları gerçekleştirdik. Meclis üyelerimizin, halkın, çalışanlarımızın katkısı var bu başarıda” dedi.

