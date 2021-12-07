Tarsus Bilim Atölyesi öğrencileri, Robotik Yarışmasında jüri özel ödülü aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde eğitim gören öğrenciler başarılarına yenilerini ekliyor. Öğrenciler, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Eğitimde İnovasyon Derneği ve STEM Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Yarışmasında jüri özel ödülünü kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin teknik bilimlere ilgisini arttıran Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde takım çalışmalarıyla olumlu sonuçlar alınıyor. Geçtiğimiz günlerde ‘Küresel Sağlık’ konulu online Unity ile Oyun Geliştirme Yarışmasına katılan ve maske kullanımını artırmaya yönelik oyun geliştirmede ikinci, aşı karşıtlığı konulu oyun geliştirme yarışmasında ise beşinci olan öğrenciler, yine başarılı bir çalışmaya imza attı.

Atölye öğretmenleri Emre Aşkın ve Bekir Küçükala’dan eğitim alan öğrenciler, bu kez de Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Eğitimde İnovasyon Derneği ve STEM Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Yarışmasında uyumlu ve örnek çalışmalarıyla jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. Ortaokul öğrencileri Burak Öz, Mehmet Delebe, Nisanur Er, Amine İkbal Aç, Ahmet Kerem Gürdağlı, Abbas Adıyaman, Berat Say, Esat Mert Yaşa, Seyfi Can Nergiz, ‘MRS3333’ isimli robotik takımlarıyla Manisa’da büyük heyecana sahne olan yarışmada Mersin’i temsil etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.