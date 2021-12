Akdeniz Belediyesi metruk binaların yıkımına devam ediyor

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Akdeniz Belediyesi, Evci Mahallesinde sahiplerince artık kullanılmayan iki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, sosyal sorunlara yol açmasının yanında kent estetiğini ve görselliğini bozan harabe haldeki metruk yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Evci Mahallesinde bulunan, sahiplerince kullanılmayan iki metruk yapının, ağır iş makineleri yardımıyla yıkımını gerçekleştirdi. Yıkıma tanık olan mahalle sakinleri, böylesi yapıların çocukları için büyük tehlikeler oluşturduğunu ifade ederek, yıkımdan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.



“Metruk yapılar yoğun şikayet konusu”

Akdeniz’de yoğun bir metruk yapı stoku olduğunu belirten Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, vatandaşlar ve muhtarlardan gelen şikayetler ile yapı sahiplerinin talepleri doğrultusunda merkezkırsal ayırımı yapmadan yıkım çalışmalarının aralıksız devam edeceğinin altını çizdi. Göreve geldiklerinden bu yana geçen 2,5 yılda onlarca metruk yapının yıkımının ekiplerce sağlandığını dile getiren Başkan Gültak, metruk yapıların madde kullanıcılarının uğrak yerine dönüştüğü için toplumsal sorunlara yol açtığını, bu tür evleri oyun alanına çeviren küçük çocukların can güvenliğini tehdit ettiğini, görsel kirlilik oluşturduğunu kaydetti. Gültak, “Metruk yapılarla ilgili muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve şikayet en kısa sürede değerlendirmeye alınıp gerekli yıkım çalışması en uygun zaman içinde yerine getiriliyor. Gerek ekiplerimizin sahadaki tespitleri gerekse halkımızdan gelen şikayetler doğrultusunda harabeye dönüşen bu tür yapıların yıkımlarına aralıksız devam edilecek” dedi.

