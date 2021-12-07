Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Mersin'de jandarma ekipleri, 250 okulda 11 bin 169 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Trafik Timleri eğitim öğretim yılı başlangıcından bu yana okullarda öğrencilere verdiği trafik seminerlerine devam ediyor. Jandarma, geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik 250 okulda 11 bin 169 öğrenciye trafik semineri verdi.

Seminerlerde, trafik işaretleri, servis araçlarının kullanımı, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve araç içerisinde uyulması gereken kurallara değinen ekipler, öğrencilerin sorularını ise titizlikle yanıtladı.

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