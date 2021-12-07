Kahveci: "Mersin’in ticaret hacmi her geçen gün artıyor"

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Orhan Kahveci, Mersin’in ticaret hacminin her geçen gün arttığını belirterek, "Bunda en önemli pay sürekli artan sanayi alanlarının hızlıca üretime geçmeleri ve Mersin’in bir liman kenti olmasıdır" dedi.

MTSO tarafından açıklanan aylık göstergeler raporunu değerlendiren Kahveci, "Ağustos 2021’de bölgenin ticaret hacminde aylık yüzde 19’luk, yıllık bazda ise yüzde 51’lik bir artış oldu. Son üç aydır hızla yükselen artış trendi ağustos döneminde de devam ederken, ocakağustos 2021 döneminde 2 milyar 160 milyon dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleşti. Bu rakamlar Mersin’de yatırım yapanların doğru yolda olduğunun bir göstergesidir" ifadeseni kullandı.

Mersin’in bir liman kenti olmasının ticaret hacminin artışında büyük pay taşıdığının altını çizen Kahveci, şöyle devam etti; "Bununla birlikte Mersin’de her geçen gün yeni sanayi alanları oluşuyor. MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi 4. bölgenin hazırlıklarını tamamlayarak yatırımcıya tahsis etme noktasına geldi. Hemen ardından 5 ve 6. bölgenin bürokratik çalışmalarına başlanacak. Bununla birlikte yapımı devam eden Tarsus OSB ve Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB’de de çalışmalar hız kazanmış durumda. Yeni sanayi alanları kentimize yeni yatırımlar getireceği gibi, ticaret hacmine de ciddi katkılar sağlayacaktır. Yeni sanayi alanları, yeni yatırımlar, yeni üretim hatları, yeni istihdamlar ve yeni ihracat alanları demektir. Bu anlamda yapılan çalışmalar kentimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."

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