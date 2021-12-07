Mersin'de sahte bahis operasyonu: 7 gözaltı



Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin kimliklerini saptayıp, sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile hazırladıkları sahte bahis kuponları üzerinden kazanmış gibi gösterip paranın vergisi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Denizli, Kayseri, Bilecik, Bursa, Siirt ve Ordu'da çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, Mersin merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki toplam 9 adreste şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.E., A.E., Y.Ş., S.Ö., S.Ş., M.C.T. ve U.Ö. gözaltına alınırken, yapılan aramada 7 cep telefonu, 5 sim kart, 2 bilgisayar kasası, 10 banka kartı, 2 GSM bilgi etiketi, 1 not kağıdı, 1.515 TL para, 2 tablet, 2 sim kartlık ve 1 hafıza kartına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken olayla ilgili Ö.B. ve B.D.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-12-07 13:03:22



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