Adliyeden çıkan husumetlisini vurdu



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.Ç. (49), borç nedeniyle husumetli olduğu Tuncay T.'yi (41) adliyeden çıkıp, aracına giderken tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Tarsus Adliyesi yakınında meydana geldi. Adliyeden çıkan Tuncay T., aracına doğru gittiği sırada, borç nedeniyle husumetli olduğu S.Ç. ile karşılaştı. Burada çıkan kavgada S.Ç., tabancayla Tuncay T.'yi bacağı ile karnından yaraladı. Olay yerinde bulunan Ali Fuat S. de bacağından vuruldu. S.Ç. kaçarken, 2 yaralı da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuncay T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, S.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-12-07 15:13:16



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