Tarsus Belediyesi, 1 liradan sattığı halk ekmeğe zam yapmayacak Başkan Bozdoğan: “Vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz”

– Mersin’in Tarsus Belediyesi, 200 gram ekmeği vatandaşa 1 liradan satmaya devam ediyor. Belediyenin ikinci ekmek fırınını da açacaklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ın talimatlarıyla hijyen koşullarına uygun olarak üretilen 200 gram ekmekler, belediye ekmek fırınında 1 liradan satışa sunuluyor. Mersin genelinde ekmek fiyatlarının 2,5 liraya çıkması üzerine, Tarsus Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, dar gelirli vatandaşlara destek olmak için ayda 1 milyon adedin üzerinde ekmeği vatandaşlara ulaştırıyor.

Belediyeye ait ekmek fırınında incelemelerde bulunan ve fırın önünde vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruğa tanık olan Başkan Bozdoğan, ekmeği en uygun fiyata vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Bozdoğan, “Biz Tarsus Belediyesi olarak hemşehrilerimize ekmeğimizin 1 TL’den satışını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde Tarsus’taki vatandaşlarımız bütçelerine uygun fiyata ekmek satın alabilecek ve sorun yaşamayacak” diye konuştu.



“Ekmeği, un stokları bitene kadar 1 TL’den satmaya devam edeceğiz”

Vatandaşların ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak ve belediye ekmek fırını önünde oluşan kuyruğa çözüm üretmek amacıyla ikinci fırını da açacaklarını dile getiren Bozdoğan, “Tarsuslu vatandaşlarımızın her koşulda yanında olmak için çalışıyoruz. Bunun için ikinci ekmek fırınını açmak üzere çalışmalara başladık. Sadece ekmek değil, un fabrikası da açıyoruz. Bizler kendi buğdayımızı, mısırımızı üretiyoruz. Her türlü ihtiyacı kendimiz üreterek, vatandaşlarımız için ekonomik sıkıntı çekildiği bu dönemde ekmeği, un stokları bitene kadar 1 TL’den satmaya devam edeceğiz ve gramaj olarak da herhangi bir düşürmeye gitmeyeceğiz. Belediye olarak kimsenin mağdur olmadan hizmet alması için her türlü çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun her zaman halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar memnun

Vatandaşlar da Başkan Bozdoğan’a teşekkür ederek, “Ekmekler çok taze ve uygun. Özellikle bu süreçte belediye halk ekmek fırını sayesinde uygun fiyatlı ekmek tüketebiliyoruz. O yüzden ekmeklerimizi buradan almayı tercih ediyoruz. Bu halkçı uygulama için Tarsus Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştular.

