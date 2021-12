Seçer: "Büyükşehirlerde en ucuz belediye ekmeği Mersin'de" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Aralık ayı birinci birleşim toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Aralık ayı birinci birleşim toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Seçer, toplantının başındaki gündem dışı konuşmalar kısmında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne dair açıklamalarda bulundu. Bu yıl Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 73’üncü yıldönümü olduğu vurgulayan Seçer, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, ırkı, dili, dini, rengi, cinsiyeti, serveti, siyaseti ne olursa olsun herkesin doğuştan eşit haklara sahip olduğunu kabul etmiş ve bu hakları tüm halklara ve milletlere ortak ideal olarak ilan etmiştir. Bugün de bu değerlere sonuna kadar bağlı kalmalıyız. Çünkü insan hakları, günlük siyasetin sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemli ve kıymetlidir” dedi.

Temel insan haklarından bir tanesinin temiz, güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşama hakkı olduğunun altını çizen Seçer, “Bu hak ayrımsız bütün insanlar için geçerlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kentimize ve kentimizin doğasına, toprağına, suyuna, kültürüne yönelen her türlü girişimi aynı zamanda tüm vatandaşlarımıza ve ortak geleceğimize yapılmış bir tehdit olarak değerlendiriyoruz. Tüm hizmetlerimizi de bu çerçevede uyguluyoruz” diye konuştu.

Yerel Eşitlik Eylem Planı’yla ilgili bir duyuruda da bulunan Seçer, “Yarın bu önemli günü kutlarken, aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz ve kentimiz için çok önemli bir adımı atacağız. Yerel Eşitlik Eylem Planımızı kamuoyuna açıklayacağız” şeklinde konuştu.

Göçmen Katlı Kavşağı Projesi kapsamında diğer kurumların ardından doğalgazın bölgedeki deplase çalışmalarına başladığını belirten Seçer, “Deplase işlemlerinin tamamlanabilmesi için 8 Aralık ile 20 Aralık 2021 tarihleri arasında yol kapatma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Diğer deplase çalışmalarını kurumlar tamamladılar. Doğalgazın çalışmasından sonra da Göçmen Katlı Kavşak inşaatını başlatacağız” ifadelerini kullandı.

MESKİ’nin Eğriçam Mahallesi’ndeki altyapı çalışmalarına da değinen Seçer, “Ayrıca MESKİ yine o bölgede, Eğriçam Mahallesi’ne ait toplam 27 bin 75 metrelik içmesuyu şebeke rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar da 29 Ocak’ta sona erecek. Vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin’de etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Silifke’de yaşanan su taşkınlarına ve baskınlara dair de açıklamalarda bulunan Seçer, “Meteorolojinin açıkladığına göre Silifke ilçemize dün metrekareye toplamda 46.8 kilogram yağış düştü. Bunun da 41.2 kilogramı 6 saat içerisinde gerçekleşti. Yağış nedeniyle Saray, Mukaddem ve Göksu mahallelerindeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Atakent ve Taşucu mahallelerinde bazı işyerleri ile Bucaklı Mahallesi’nde kurulan semt pazarını su bastı. Toplamda 75 vakaya itfaiyemiz ve MESKİ ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Silifkemiz’e ve etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimi iletiyorum” diye konuştu.



"Bunlar bir anlamda sosyal katkı oluyor"

İtfaiye aracı alımına ilişkin konuşan Seçer, 20 yeni itfaiye aracı aldıklarının bilgisini paylaştı. Seçer, “Bu ay sonunda tarafımıza teslim edilecek. Daha kısa dorseli, dar sokaklara girebilecek, manevra kabiliyeti yüksek araçlar bunlar. Çamlıyayla gibi ihtiyaç duyulan alanlara zaten göndermek üzere bu yeni araçları aldık” ifadelerini kullandı.

Bir Meclis üyesinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi MEREK halk ekmek büfeleri önünde oluşan kuyrukları Meclis gündemine taşıması üzerine Seçer, günde 70 bin ekmek üretip 40 satış noktasında 1 TL’den halka ulaştırdıklarını belirterek, bir ekmeğin kendilerine maliyetinin 1,8 TL olduğuna dikkat çekti. Seçer, “Doğaldır. Bunlar bir anlamda sosyal katkı oluyor. Özellikle bu olağanüstü ekonomik hal günlerinde biz de arzu etmeyiz, ne ekmek kuyruğu olsun, ne yağ kuyruğu olsun, ne akaryakıt kuyruğu olsun, ama bunları siz de söylediniz. Üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye’de belediye ekmek fabrikalarında satılan ekmeğin büyükşehirlerde en ucuz satıldığı yer Mersin’dir” şeklinde konuştu.



Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

Yeni bir ekmek fabrikası projelerinin de olduğunu duyuran Seçer, “Yer arayışı içerisindeyiz. Toroslar bölgesinde de bazı belirlenen imar çalışmalarında belediye hizmet alanlarında lokasyon olarak da uygun bir yer belirlemeye çalışıyoruz. Muntazam, daha modern bir fabrika yapacağız. Bu demode olmuş bir fabrika. Birim ekmeğin maliyeti yeni teknolojiye göre bu teknolojilerde çok fazla. Yeni fabrikada yeni ekmek çeşitleri de üreteceğiz. Tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, diyet ekmeği gibi bu tarz ekmekleri de çıkarmayı düşünüyoruz. Ekmek meselesi budur. Tabi biz de arzu etmiyoruz; buğday fiyatları, un fiyatları, akaryakıt fiyatları, girdi fiyatları her şey altüst. Bu şartlarda en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Seçer, çölyak hastalarına da 60 kuruştan glütensiz ekmek ulaştırdıklarını, dezavantajlı yurttaşlara bu ekmekleri ücretsiz verdiklerini belirterek, ekmek üretimine devam etmek için imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını söyledi. Seçer, “Aralık ayı esnaf için iş adamı için dert ayıdır. Dönem faizi, devre sonu faizleri vesaire. Bankalardan kredi almış herkes, krediyle dönüyor işletmeleri. Bize hizmet satanlar hakedişlerini patır patır getiriyor, parayı istiyor. Bakın inanın bana Ekmek Fabrikası unsuz kalmasın diye; buradan şimdi dinliyorlarsa müteahhitler, kendi kendimi ihbar etmiş olacağım bir anlamda. Oradan kıstık, şuradan kıstık un bedellerini yatırıp tekrar alabilme adına” diye konuşu.



“64 bin ailemize, 640 ton un dağıttık”

64 bin aileye un dağıttıklarının bilgisini paylaşan Seçer, "640 bin kilogram yani 640 ton. Her aileye 5’er kiloluk paketler halinde ikişer taneden toplam 10 kilo dağıttık. Bunu akşamdan sabaha yapamazsınız. Bunu en az 6 ay önceden planlayacaksınız. Bunu da belediyenin yönetimsel ferasetini gösterme açısından söyledim. Biz bugünlerin dünya tahvil piyasaları, gelişmeler, döviz kurlarındaki oynaklık, iç ekonomik gelişmeler, dış ekonomik gelişmeler. Bütün bunları göz önüne alarak, bu süreçlerde gıdaya erişimde büyük sıkıntıların olacağını öngördük ve hazırlığımızı yaptık. Bu olay patlak verdiğinde, yani ekmek fiyatları arttığı dönemlerde, biz ailelerimize, vatandaşlarımıza un dağıtıyorduk. Bunu da Mersin Büyükşehir Belediyesinin politikalarını belirlerken ne kadar gerçekçi, ne kadar işine bağlı, işini takip eden bir yapıda olduğunu göstermesi açısından çok önemli diye söyledim" şeklinde konuştu.

