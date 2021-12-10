Mersin'de 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesine bağlı Baltalı Mahallesinde bir şahsın uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, otomobilinde yaptığı aramalarda 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.