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100 yeni çevre dostu otobüs için Mersin Büyükşehir belediyesine 22 milyon Euro finansman desteği

İHA

100 yeni çevre dostu otobüs için Mersin Büyükşehir belediyesine 22 milyon Euro finansman desteği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye, Ortadoğu, Afrika Altyapı Direktörü Sue Barrett, 70 adet 12 metre solo otobüs ve 30 adet 18 metre körüklü CNG’li otobüs alımı için hibe ve kredi sözleşmelerini imzaladı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından sağlanan toplam 22 milyon Euro desteğinin 15 milyon Euro'su kredi, 7 milyon Euro’su da hibe olarak verildi. 15 milyon Euroluk kredi, 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 8 yıl ödemeli toplam 10 yıl vadede ödenecek. Sağlanan finansman ile eskiyen toplu taşıma filosu yenilenecek. Temiz enerji ile çalışan CNG’li toplam 100 yeni otobüs ile Mersinliler çevre dostu, modern ve konforlu toplu taşıma hizmetinin keyfini çıkaracak. CNG ile çalışan modern otobüsler yakıt verimliliği, düşük bakım maliyeti, daha az araç arızası ve düşük karbon ayak izinin sağlanmasına yardımcı olacak. Hali hazırda kullanımda olan dizel otobüsler ile kıyaslandığında yeni filo yıllık ortalama 20 bin 468 ton karbondioksitin salınımının önüne geçecek.
Zoom üzerinden gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Seçer, ekiplerin güzel bir iş çıkardığını belirterek, "EBRD çok isabetli bir şehir seçti, Mersin. Çok yakında sizleri burada görmek istiyoruz. Mersin’i yakından tanımanızı arzu ederiz. Dünya tarihinin izlerini, insanlık tarihinin izlerini burada görmeniz mümkün. Tüm medeniyetleri, imparatorlukları, dinlerin tarihini burada sembolize edilmiş şekilde görebilirsiniz. Kentimiz burada yaşayan insanlara da çok imkan sunan bir kent. Bizi yeşil şehirler kategorisine aldınız, çok teşekkür ediyorum. Mersin gerçekten çok yeşil bir kent. Mersin hinterlandının yarısı ormanlarla kaplı. Diğer yarısının önemli bir kısmında da dünyada yetişebilecek en değerli meyvelerin, sebzelerin yetiştiği tarım toprakları var. Mersin, Doğu Akdeniz’in en stratejik ve Türkiye’nin en büyük limanına sahip. Bu kadar önemli değerleri, potansiyeli olan kent şu anda nüfusunun, yerli nüfusunun yaklaşık % 20’sine tekabül eden mülteci sorunuyla da uğraşan, bunun yükünü taşıyan bir kent. Zaten bugün protokol altına alacağımız finansman anlaşmasının referansı da burada yaşayan mülteciler. Elbette şehrin kendi gelirleri üzerinden, kendine yetebilecek bir kent. Ama son 10 yıldır sürpriz bir şekilde kentin 5’te 1’ine tekabül eden mülteci akını bize travmatik etkiler oluşturdu. O nedenle dedim ki, ‘EBRD ekibi çok isabetli bir şehir seçti, Mersin.’ Ekibinizi kutluyorum, yaptıkları işin ne kadar isabetli ve takdire şayan bir iş olduğunu göstermek için söylüyorum" dedi.

“Toplu taşımaya bir ticari faaliyet olarak bakmıyoruz”
2,5 yıldır görevde olduklarını dile getiren Seçer, “Toplu taşımaya bir ticari faaliyet olarak bakmıyoruz. Öncelikli insanlara seyahat hakkından kaynaklanan bu hakkı kullandırmak için onlara sağladığımız konforlu bir hizmet olarak görüyoruz. Mersin’de mülteciler ve yerli nüfus dâhil yaklaşık 2.3 milyon insana hizmet ediyoruz. An itibariyle de 332 toplu taşıma aracıyla bu hizmeti sürdürüyoruz. Ama ilave filomuza yeni araçları da katmamız gerektiğinin farkındayız ve yıllık yolcu taşıma kapasitemiz 33 milyon” diye konuştu.
Kentin taşımacılık sorununu çözmek için 1 ay sonra Mersin metrosunun temelini atacaklarını anımsatan Seçer, “34 kilometreden oluşan bu projemizin ilk etabı 13.4 kilometrelik yeraltı metrosu. Tramvay ve hemzemin raylı sistemden oluşan 2. ve 3. etap inşaatı tamamlandığında Mersin’e muazzam bir raylı sistem kazandırmış olacağız. Yaklaşık olarak 1 milyar Euro’luk bir projeden bahsettiğimin farkındasınızdır. Bunun da şehrimize bir değer katacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

“İşini ciddi yapan iki kurum bir araya geldiğinde sonuçları çok değerli olacaktır”
Taşımacılık vizyonlarının başta ucuz, konforlu, süratli ve güvenilir bir toplu taşıma sistemi oluşturmak olduğunu vurgulayan Seçer, "Tabi bir başına toplu taşıma bizim kentteki mültecilerin oluşturduğu ek sorun alanı değil, birçok alanda da özellikle altyapı alanlarında önemli sorunlar yaşadığımızı söyleyebilirim. Yeni otobüslerimiz geldiği zaman toplu taşıma alanımıza çok önemli bir rahatlık sağlayacağını söyleyebilirim. Bu nedenle de sizlere teşekkür ediyoruz. EBRD olarak 2009’dan bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğinizi biliyorum. Hem kamu sektörüne hem özel sektöre özel önemli destekler ya da iş birliklerinizi de biliyorum. Sizlerle çalışmak bizim açımızdan çok önemli ve değerli. Çünkü etkin, prestijli ve işini iyi yapan bir finans ve kurum yapınız var. Biz de yeni Belediye yönetimi olarak işimizi ciddi, etkin, sürdürülebilir yapma arzusu ve çabası içerisindeyiz. İşini ciddi yapan iki kurum bir araya geldiği zaman herhalde sonuçları da insanlık adına çok değerli olacaktır. Bizim projelerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı vermenizi istiyoruz ve en kısa zamanda sizleri Mersin’e bekliyorum. Programlarınızı kontrol edin, lütfen Mersin’i öne alın. Mersin’in her mevsiminin de güzel olduğunu bir not olarak buradan vermek istiyorum. Çevre dostu yeni projelerimizle de işbirliği yapma arzusu içerisindeyiz, samimiyetimizi de buradan görmenizi istiyorum. Biraz sonra imza altına alacağımız protokol ile filomuza yaklaşık olarak 70 adet 12 metrelik ve 30 adet 18 metrelik körüklü otobüs olmak üzere toplamda 100 otobüs kazandırmış olacağız. Bu çalışmada emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza müteşekkirim. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de çok değerli çalışmalar yapabilme umuduyla hepinize en derin sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye, Ortadoğu, Afrika Altyapı Direktörü Sue Barrett ise “Bugün burada 100 CNG’li otobüsün kredi ve hibesi için sözleşme imzalayacağımız için çok mutluyum. Kredimiz 15 milyon, 7 milyon da hibe şeklinde bir sözleşme. EBRD için bugün aslında gurur verici bir gün ve Mersin’in aslında bizim için yeni bir şehir olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü yaklaşık 10 sene önce altyapı ve kanalizasyon için 18 milyon Euro’luk bir hibe sağlamıştık ve tabi ki şimdi bu sistemin çalıştığını görmek bizim için çok mutluluk verici. Bu mükemmel iş birliği için, en başından beri bu şekilde çalıştığımız için herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Tabi ki bu çalışma yeni projelerin de gelmesine yol açacaktır” dedi.

“Projemizin kapsamı göçten etkilenen şehirlerde belediyelerin dayanıklılığını artırmak”
CNG’li otobüslerin vatandaşların hayatına doğrudan etkisi olduğunu ifade eden Barrett, “Tabi bu şekilde daha iyi bir hizmet vereceğiz ve daha yeşil bir proje gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü CNG’li otobüsler daha az emisyon salgılıyorlar. Bu yeni CNG’li otobüsler toplu taşıma üzerinde sahip olduğumuz yükü aslında azaltacak. Tabi bunda da şehrinizde bulunan mültecileri göz önünde bulundurduğumuzda yükünüzü hafifletecektir. Tabi çok taraflı bankalar tarafından da Mersin gibi mülteci konusunda bu kadar fazla göç alan şehirler önemli görülüyor. Bu noktada da bizim projemizin kapsamı aslında göçten etkilenen şehirlerde belediyelerin dayanıklılığını artırmak” diye konuştu.

“Mersin mültecilerden etkilenen 3. şehrimiz”
Toplu taşımanın üzerine binen yükün tamamen farkında olduklarını ve bu çerçevede hibe ve kredilerle desteklemeye çalıştıklarını aktaran Barrett, “Aslında bu fonun amacı mültecilerden etkilenen şehirlerde yatırım alanını genişletmek ve insanlara daha rahat bir hizmet ve alım güçlerine uygun bir hizmet şekli sağlamak. Gaziantep ve Hatay’dan sonra Mersin bizim mültecilerden etkilenen 3. şehrimiz arasında. Mültecilerle ilgili bu fon anlaşmasının süresi bu sene bitiyor ancak biz yine de sizinle çalışmaya devam etmeyi ümit ediyoruz. EBRD ekibini ve Mersin ekibini tüm içtenliğimle tebrik etmek istiyorum. Bu ekip, bu işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve bugün bu imzanın atılmasını sağlayan ekip aslında” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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