MTOSB'de sanayiciler bilgilendirildi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sanayici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

MTOSB Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri Kürşat Haddat, Halit Altun, Seyfetullah Işık, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve sanayiciler katıldı. Bölge Müdürü Yılmaz'ın sunumu ile başlayan toplantıda sanayicilerin sorunları ve MTOSB'de hayata geçirilen projeler konuşuldu. Sanayicilerin daha verimli çalışabilmesi ve üretimin artması için MTOSB yönetimi olarak yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirten Başkan Tekli, "380 hektarla başlayan MTOSB serüveni bugün bin 125 hektara çıktı. Tabi bunu yapmak kolay olmadı. Öncelikle buradan ekibime yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu hafta yapılan Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri firmalar anketinde 10 firmamız dereceye girmiş. Dereceye giren firmaları tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Her geçen gün firmalarımızın kurumsallaşması bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile ilgili bilgi veren Tekli, "Model Fabrikamız mimarisi ve yapısıyla ciddi ödüller alan ve Türkiye'de merakla izlenen bir merkez oldu. Hem mimari anlamda hem de ofis ortamı anlamında İngiltere'de iki dalda ödül alan Model Fabrikamız her geçen gün kendini geliştiren yapısıyla firmalarımıza eğitim vermeye devam ediyor. 25 milyon liralık maliyetle Mersin'e kazandırdığımız Model Fabrika ve Yenilik Merkezimizin 20 milyon TL'lik kısmını Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız hibe desteği ile sağladık. Umut ediyoruz ki bu Model Fabrika ve Yenilik Merkezi birçok firmamızın ve gençlerimizin gelişimi ve büyümesi noktasında verimli bir merkez olacaktır" diye konuştu.

Özel Şişecam Meslek Lisesi ve Tarsus Üniversitesi MTOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile eğitime ciddi anlamda destek verdiklerini belirten Tekli, "Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yıl 970 öğrenci eğitim ve öğretim hayatına devam ediyor. Bunun yanında Tarsus Üniversitesi'ne tahsis ettiğimiz ek binamızla birlikte Tarsus Üniversitesi MTOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile de eğitime katkı sağladık. Bölgemize çok değerli gençler yetiştirileceğine ve ara eleman noktasında bizlerin önemli ölçüde açığını kapatacağına inanıyorum. Başarılı çocuklar yetiştirme noktasında hassasiyetimiz çok fazla. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizden oluşan bir robot takımı kurduk. 20 öğrencimizden oluşan robot takımımız önümüzdeki hafta İzmir'de düzenlenecek olan turnuvada yarışacak. Bu takımımız Mart ayında da Amerika'ya gidecek. Çocuklarımıza İngilizce eğitimi ile özellikle çağımızın önemsediği yazılım noktasında ciddi eğitimler veriyoruz. Kurduğumuz robot takımı da bu eğitimleri destekler nitelikte oldu" ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgeleri içerisinde yer alan meslek okullarına çok ciddi anlamda bir talep olduğunu belirten Tekli, "Şuanda bölgemizdeki Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne çok ciddi bir talep var. Bu bağlamda 2. Bölgemize de bir okul yaptırmak istiyoruz. Organize sanayi bölgeleri içerisinde yer alan okullara devlet desteği devam ediyor. Bu okullar gençlerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

4. ve 5. bölgenin yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tekli, “Şuanda 4. ve 5. bölgemizin yapım süreci devam ediyor. Buna bağlı olarak 5. bölgenin yaklaşık yüzde 43’ünü bünyemize kazandırdık. Devam eden süreçte 4. bölgenin tahsislerini 2022 yılında tamamlamayı düşünüyoruz. Şu an bölgemizde yatırım yapan 47 firmamızın 4. bölgeden yer talebi var. Toplam başvuru sayısı 200’ü geçti. Bölgemize ciddi anlamda bir yatırımcı ilgisi var. Bu yatırımcılarımızı bölgemize ve Mersin ekonomisine kazandırmak için 4. bölgenin tahsislerini tamamlar tamamlamaz, 5. bölgenin bürokratik işlemlerine başlayacağız. Biz Mersin sanayisinin gelişimi için yönetim kurulumuz ve bölge müdürlüğü personelimiz ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında Mersin çok ciddi bir sanayi üssü haline gelecektir" diye konuştu.

