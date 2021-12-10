Sahte bahis kuponuyla dolandıran şüpheliler adliyede



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel mesajla iletişim kurdukları kişilerden photoshop programı ile hazırladıkları sahte bahis kuponları üzerinden kazanmış gibi gösterip paranın vergisi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Denizli, Kayseri, Bilecik, Bursa, Siirt ve Ordu'da çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, 7 Aralık'ta Mersin merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki toplam 9 adreste şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.E., A.E., Y.Ş., S.Ö., S.Ş., M.C.T., U.Ö., Ö.B. ve B.D. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 5 sim kart, 2 bilgisayar kasası, 10 banka kartı, 2 GSM bilgi etiketi, 1 not kağıdı, bin 515 TL para, 2 tablet, 2 sim kartlık ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-12-10 13:00:11



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