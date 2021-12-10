Akdeniz'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor

Akdeniz Belediyesinin ilçedeki asfalt ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünün yoğun mesaisi devam ediyor. Bir yandan ihtiyaç duyan mahallelerde sokakları asfalt ile kaplayan ve yama yapan ekipler, diğer yanda zarar görmüş kaldırım karoları ile kilit taşlarını da tamamen yeniliyor.

Belirledikleri plan ve program dahilinde hareket eden ekipler, Çankaya Mahallesi 4730 Sokak üzerinde karo tamiratı çalışmasını tamamladı. Huzurkent Köselerli Mahallesi’nde asfalt yama çalışması yapan ekipler, Şevket Sümer Mahallesi’nde de ağır iş makineleri yardımıyla yeni bir sokak açtı. Mahallenin birçok sokağında asfalt kaplama, yama, kaldırım yenileme ve karo döşeme çalışması gerçekleştirdi.

İhtiyaç duyan her mahalleye hizmet

Yeni Mahalle ile Camişerif Mahallesi’nde kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esenli Mahallesi’ne kazandırılan ve bittiğinde mahalle sakinlerinin düğün, nişan, sünnet, toplantı ve festival gibi çeşitli etkinliklerini yapabilecekleri çok amaçlı meydanın etrafındaki bazı donatıları boyadı, meydanda yer alan ağaçların etrafını da temizleyip bordürlerle ördü.

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