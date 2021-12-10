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Engelliler, Mersin’de Uluslararası Engellilik Zirvesinde buluştu Mersin’de, “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” projesi kapsamında Uluslararası Engellilik Zirvesi düzenlendi EBAGEM ev sahipliğinde Romanya, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’den çok sayıda engellinin katıldığı zirvede, Romanya’dan proje ortağı ADAPTO ile iştirakçi Yenişehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları anlatıldı

İHA

Engelliler, Mersin’de Uluslararası Engellilik Zirvesinde buluştu Mersin’de, “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” projesi kapsamında Uluslararası Engellilik Zirvesi düzenlendi EBAGEM ev sahipliğinde Romanya, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’den çok sayıda engellinin katıldığı zirvede, Romanya’dan proje ortağı ADAPTO ile iştirakçi Yenişehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları anlatıldı

Mersin’de, “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” projesi kapsamında Uluslararası Engellilik Zirvesi düzenlendi. Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM) ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, Romanya, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’den çok sayıda engellinin katıldı.
Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI kapsamında EBAGEM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” projesi çerçevesinde, Dünya İnsan Hakları Gününde engelliler Mersin’deki zirvede bir araya geldi. EBAGEM ev sahipliğinde Mersin'de “Sürdürülebilir Diyalog için Köprü” Uluslararası Engellilik Zirvesi düzenlendi. Bir otelde düzenlenen zirveye, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Selman Çetin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mustafa Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, EBAGEM Başkanı Ayda Yeter Serin, ADAPTO Derneği Genel Koordinatörü Raluca Oencea ile Romanya, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’den çok sayıda engelli katıldı.
Romanya’dan Asociatia pentru Promovarea Egalitatii intre TineriADAPTO’nun proje ortağı, Yenişehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iştirakçi olduğu projede, engelli bireylerin haklarına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

“Engeli olan bireylerin ve ailelerinin güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”
Zirvenin açılış konuşmasını yapan EBAGEM Başkanı Ayda Yeter Serin, dernek olarak bugüne kadar birçok AB projesinde koordinatör ve proje ortağı olarak yer aldıklarını söyledi. ERASMUS projeleri dışında Brüksel merkezli uygulanan 3 proje ile Merkezi Finans İhale Birimi tarafından finanse edilen 2 projeleri olduğunu belirten Serin, “Bu projeler kapsamında, engeli olan bireylerin ve ailelerinin güçlenmesine katkıda bulunmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak, kişisel ve mesleki yönden gelişmelerine destek olmak amacıyla faaliyetler yürütüyoruz. Kurulduğumuz 2014 yılından bu yana engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının gelişimine destek olmayı, bu alanda kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği geliştirmeyi, yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde ağ kurma çalışmalarında yer almayı kendimize misyon edindik. Bu sebeple ‘Sürdürülebilir Diyalog ili Köprüler Kuralım’ projesine çok önem veriyoruz. Bu proje ile engellilik alanında kamusivil toplum kuruluları işbirliğinde daha ileriye götüreceğimize, yapılandırılmış bir diyalog oluşturacağımıza inanıyoruz. Bugün Mersin’de bu zirveyle yola çıktık” dedi.

“Sivil toplum kuruluşları, 20212027 yılları arasında ERASMUS’un K2 projelerinden de faydalanabilecek”
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Selman Çetin de engelli bireylerin her alanda önemli birçok başarıya imza attıklarını vurguladı. Engellilerin bu mücadelesine gönülden destek verdiklerini dile getiren Çetin, engellilere sağladıkları kolaylıkları da artırarak devam ettireceklerini söyledi. ERASMUS projesinin katılım anlaşmasının 27 Ekim’de Brüksel’de imzalandığını anımsatan Çetin, “Türkiye, 20212027 yılları arasında ERASMUS programlarına katılmayı garantiledi. Türkiye Ulusal Ajansı, katılım sözleşmesini imzalayarak Brüksel’e gönderdi. 15 Ocak’tan itibaren sivil toplum kuruluşlarımız, Ulusal Ajansın koordinasyonunda ERASMUS’un K2 projelerinden de faydalanabilecek. 20212027 döneminde AB’nin ERASMUS’a ayırdığı bütçe 26,2 milyar Euro” diye konuştu.

“engellilik alanında bugüne kadar 17 projeye 2,14 milyon Euro destek verildi”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mustafa Balcı ise Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarını bu sürece dahil etmek, aralarındaki iş birliğini artırmak amacıyla bir dizi program yürüttükleri bilgisini verdi. Balcı, “Şu anda 6’ncı dönemindeyiz ve 2008’den bu yana AB, AB Türkiye Delegasyonu ve Merkezi Finans ve İhale Birimimiz ile birlikte toplam 539 projeye yaklaşık 68 milyon Euro destek verdik. Özellikle engellilik alanında bugüne kadar 17 projeye 2,14 milyon Euro destek verildi. Şu anda 67 projede, engellilik, yaşlılar ve dezavantajlı hassas gruplara en fazla destek verdiğimiz rakama ulaştık. 67 proje arasında 17 tane engelli projemiz var. Bugünkü zirveyle engellilerimizi bir araya getiren proje de dahil sadece bu alanda 29 proje 3,7 milyon Euro destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Engellilerimize yönelik çok ciddi düzenlemeleri hayata geçirdik”
Mersin Valisi Ali İhsan Su, dünyada da Türkiye’de de toplumun belli bir yüzdesinin engelli bireylerden oluştuğunu, her bireyin de aynı zamanda bir engelli adayı olduğuna dikkat çekti. Bu tür etkinliklerle toplumda bir farkındalık oluşturmayı ve engelli bireyleri toplum hayatında başkalarına ihtiyaç duymadan yaşamlarını sürdürebilecek imkanlara kavuşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Su, bunun için devletin, hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının ülke genelinde çok iyi çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu kapsamda Türkiye’de 2005’te 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun çıkarıldığını belirten Vali Su, “2010’da Anayasada yapılan değişiklikle de engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapabileceğimiz ortaya kondu. Bunlara ilaveten hukuk mevzuatımızda çok ciddi düzenlemeleri de yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bunun dışında birçok çalışma da hayata geçirildi. Engelli Kimlik Kartı verdik. Engelli kardeşlerimize evde sağlık hizmeti veriyoruz. Engelli kardeşlerimize aylık bağlama düzenlemeleri yaptık. Ayrıca engelli bakan kişilere evde bakım maaşı veriliyor. Bir takım vergi muafiyetleri hayata geçirildi. Gelir vergisinde indirimler sağlandı. Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkıyla ilgili düzenlemeler yapıldı. Engellilerimize eğitimle ilgili özel destekler yapıldı. Üniversite eğitimiyle ilgili engellilerimizin lehine düzenlemeler yapıldı. Engelli sporcularımızla ilgili düzenlemeler yapıldı. İstihdamla ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda son 20 yılda kamuda 63 bin 87, özel sektörde 98 bin 375 engelli kardeşimize istihdam imkanı sağlandı. Emeklilikle ilgili engellilere yönelik güzel düzenlemeler oluşturuldu. Devletimiz, hükümetimiz, özellikle engelli kardeşlerimizin toplumda hayatlarını rahat bir şekilde, kimseye ihtiyaç duymadan sürdürebilmeleri veya ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyaçlarını giderme konusunda çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik ve uyguluyoruz” dedi.
Zirve, konuşmaların ardından engellilerin haklarına yönelik panellerle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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