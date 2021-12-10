Tarsuslu gaziler tarihin kalbine yolculuk yaptı

Tarsus Belediyesi, 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi üyeleri ve Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi üyelerine 4 günlük bir gezi programı organize etti. Gezinin ilk durağı Çanakkale oldu.

Gazileri yalnız bırakmayan ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmak için de çalışmalar yapan Tarsus Belediyesi, 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle gaziler ve yakınlarından oluşan 80 kişi ile Çanakkale’nin ardından, Bursa, Eskişehir ve Anıtkabir gezisi gerçekleştirilecek. Düzenlenen dört günlük gezi programında gaziler ilk rota olan Çanakkale’yi ziyaret etti. Kara savaşlarının yoğun olarak geçtiği tarihi yarımadada, kahramanların emanetine sahip çıkmak, onların anısını yaşatmak, onlara hak ettikleri saygıyı sunmak için şehitlere adanan Şehitlik Abidesi başta olmak üzere, Conk Bayırı, Seyit onbaşı anıtlarını ve yarım adada bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Gaziler ve yakınları çok gururlu olduklarını belirterek, “Tarsus Belediyesi, 4 günlük Çanakkale, Bursa, Eskişehir ve Anıtkabir’i kapsayan gezi turunda biz gazileri çok mutlu etti. Bu tür faaliyetler bizler için moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Tarihin kalbinin attığı yerleri 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında ziyaret etme şansı yakaladık. 80 kişiden oluşan grubumuzla güzel bir tur olmasını temenni ediyoruz. Çanakkale bizim için çok keyifli geçti. Gaziler olarak çok gururluyuz. Belediye Başkanımıza derneğimiz adına çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gezi programına katılan bir gazi yakınıysa, ilk kez böyle bir gezi programının içerisinde olduklarını ve yapılan bu çalışmanın kendileri için oldukça değerli olduğunu dile getirdi.

Çanakkale’nin ardından gaziler ve yakınları Bursa’da Osman ve Orhan Gazi türbeleri, Ulu Cami gezisi, Ankara’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahına ziyareti ve Kurtuluş Savaşı Müzesi gezisi ardından Tarsus’a hareket edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.