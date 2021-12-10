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Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı Başkan Seçer: “Türkiye’deki her sorun alanı mutlaka Mersin’de de var” “Mersin’deki eşitsizliğin farkındayız. Uyguladığımız, izlediğimiz politikalar; bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, insanları eşit hale getirmek için”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı Başkan Seçer: “Türkiye’deki her sorun alanı mutlaka Mersin’de de var” “Mersin’deki eşitsizliğin farkındayız. Uyguladığımız, izlediğimiz politikalar; bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, insanları eşit hale getirmek için”

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapılacak çalışmalarla Mersin’i her alanda iyi noktalara hep birlikte taşıyacaklarını belirterek, “Mersin’deki eşitsizliğin farkındayız. Uyguladığımız, izlediğimiz politikalar; bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, insanları eşit hale getirmek için” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Eşitlikte Birlik Herkese Eşitlik” sloganıyla Yerel Eşitlik Eylem Planını açıkladı. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan eylem planı, Türkiye’de eşitlik alanında faaliyet yürüten dernekler ile Mersin’deki çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcisinin yer aldığı toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya, Başkan Seçer, Meral Seçer ile birlikte katılırken, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, GazeteciYazar Tuluhan Tekelioğlu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Proje Analisti Ülkem Önal, akademisyenler, STK, dernek ve oda temsilcileri de yer aldı.

“Özgecan Aslan, Mersin’in kadınları için vicdan ve direniş demek”
Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda, ‘Eşitlik Belgeseli’nin sunumunu GazeteciYazar Tuluhan Tekelioğlu yaptı. Sunum öncesi konuşan Tekelioğlu, Mersin’e ilk 2008 yılında geldiğini ve Akdeniz ilçesi Çay ile Çilek Mahallelerinde röportajlar yaparken bir baba ve iki kızı ile tanıştığını söyledi. Bu kızlardan birinin soprano olmak istediğini ve hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Tekelioğlu, ikinci kızın ise psikolog olmak isteyen ama hayalleri engellenen Özgecan Aslan olduğunu anlattı. Tekelioğlu, “Özgecan Aslan, benim için Mersin demek. Şunu gördüm ki; Özgecan Aslan, Mersin’in kadınları için vicdan ve direniş demek” diye konuştu.
Mersin’e 3’üncü gelişi olduğunu dile getiren Tekelioğlu, “Şunu gördüm ki; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarını başlatmış. Pandemide büyük bir fedakarlıkla çalışmış. Bundan çok büyük onur ve gurur duydum. Kadınlar adına Mersin Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki her sorun alanı mutlaka Mersin’de de var”
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Beyannamesinin kabul edilişinin 73’üncü yılında önemli bir iş yaptıklarını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, çalışma arkadaşlarının ve destek olan insanların hazırladığı Yerel Eşitlik Eylem Planının tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Günümüzün bir sorunu olan eşitlik kavramını ele aldıklarını vurgulayan Seçer, “Farklılıklar var ki eşitliği arıyoruz, bu kavram üzerine çalışıyoruz. Bu alanda çalışılabilecek en iyi laboratuvarın Mersin olduğunu düşünüyorum. Mersin, Türkiye’nin bir özeti, izdüşümü. Adeta Mersin küçük bir Türkiye. Bugün Türkiye’de olan her sorun alanı mutlaka Mersin’de de var ya da Mersin’deki her sorun alanı Türkiye’ye sarih bir sorun alanı olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

“Eşitlik; hizmeti insan ayrımı yapmadan götürmek”
“Ne arıyorsanız toplumsal sorunlar adına, maalesef demek zorundayım Mersin’de bulabilirsiniz” diyen Seçer, bunun yanında iyiliğe, güzelliğe dair her şeyin de Mersin’de olduğunu dile getirdi. Mersin’i her alanda çok daha iyi noktalara hep beraber getireceklerini belirten Seçer, Eşitlik Belgeseli sunumunun duygularına tercüman olduğunu ifade eden Seçer, belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:
“Bu farklılıklar, bu sorun alanı içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışma ekibi, işin farkında olup çok önemli çalışmaları zaten bugüne kadar başlatmış, devam ediyor. Gelir anlamında dezavantajlı insanları görmüş, ona gıda desteğinden sağlık desteğine, eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya kadar her şeyini düşünmüş. Çocuğu üniversiteye hazırlanıyorsa üniversiteye hazırlık kursunu düşünmüş, liseye hazırlanıyorsa liseye hazırlık kursunu düşünmüş. Bunu her noktada yapmış. İşte eşitlik bu. Eşitlik; hizmeti insan ayrımı yapmadan götürmek. Onun siyasetine, etnik yapısına, bölgesel farkına, cinsiyetine, zenginliğine, fakirliğine, hayattaki yaşam tercihlerine bakmadan hizmeti ona götürmek. Yenişehir’e yaptığınız yolu Çay Mahallesine, Tarsus’a yaptığın yolu Çamlıyayla’ya, Mut’a yapmak. Eşit hizmet götürmek bu. Bunu da yaptığımızı altını kara kalemle çizerek söyleyebilirim.”
Türkiye’de dönemsel olarak ekonomik sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Seçer, “Ama son yılların en çok tahrip olan insani değerlerinin başında da hukuksuzluğun, adaletsizliğin geldiğini hep beraber görüyoruz. Hukuksuzluk, adaletsizlik; eşitsizliği de getiriyor. Biz özel bir yurttaşımızı; annesinin, ailesinin yaşamını gerçekten güçleştiren bu bireyimizi, eşit yurttaş olarak görüyoruz. Sağlıklı bir birey olarak görüyoruz. Onun hayatını kolaylaştırmak için olması gereken ne varsa yapıyoruz. Annesi çarşıya alışverişe giden bir özel çocuğumuzun güvenli bir elde kalabilmesi için belediyemiz Mola Evleri açıyor ve bunları da yaygınlaştırıyor. Onlara insani taleplerden, hazlardan yararlanmaları için Engelsiz Yaşam Parkları açıyor. Çocuklarımız gelsin, orada sosyalleşsin, güzel zaman geçirsin, dans öğrensin, oyun öğrensin, hoşça vakit geçirsin. Ailesinin üzerinden çocuğun yüklediği yükü biraz almaya yardımcı olalım. Bu çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Bundan sonra bu çizdiğimiz yol haritasını takip edeceğiz”
Başkan Seçer, Yerel Eşitlik Eylem Planının ne anlam taşıdığını anlatırken, “Halk bunu nasıl anlayacak? Çok yalın bir dille anlatayım; biz Mersin’deki eşitsizliğin farkındayız. Uyguladığımız, izlediğimiz politikalar; bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, insanları eşit hale getirmek için. Yoksulluğu, cinsiyet farklılığını, engelli olmayı; bunun gibi birçok eşitsizliği eşit hale getirmek için bu çalışmalar yapılıyor. Ama biz bu eylem planı çalışmasını bütün bunları bir disiplin altına almak için yaptık. Bundan sonra bu çizdiğimiz yol haritasını takip edeceğiz” diye konuştu.

“Eylem planının harfiyen uygulanabilmesi için bu konunun üzerinde olacağım”
Çalışma hayatında kadınların oranını artırmak istediklerini de ifade eden Seçer, şöyle devam etti: “Neden nüfusta kadınlar yüzde 50, yüzde 50 iken kadınerkek nüfus birbirine eşit iken, çalışma hayatında erkekler yönünde bir avantaj sağlanıyor? Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yüzde 18 olan belediyedeki kadın personel oranımız, yüzde 21’lere çıktı. Ama biz 2024’e kadar ne yapacaksak, bu Yerel Eşitlik Eylem Planı içerisinde onun rakamının belli olması lazım. Zaman zaman ‘Acaba doğru yolda mıyız?’ diyerek paydaşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin başta KA.DER ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Denetleme Derneğinin olduğu dernekler vasıtasıyla bu denetimin sağlanması lazım, şeffaf olması lazım. Yapılan çalışmaların ölçümünün rakamsal olarak ortaya çıkarılıp hangi noktada olduğumuzu görmemiz lazım. İşin özü budur. Bundan sonra da bu eylem planının harfiyen uygulanabilmesi, etkin ve sürdürülebilir olması ve sonuç alıcı olabilmesi için bu konunun üzerinde olacağım. Sivil toplum kuruluşlarından gerekli desteği alacağız ve ortaya çok değerli ve önemli bir çalışma çıkacağını görüyorum. Bu konuda da her türlü gayreti göstereceğiz.”

“Ne kadar önemli bir işe tanıklık ettiğinizin farkında mısınız?”
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise sivil toplum örgütlerinin en önemli özelliğinin eksikleri görüp söylemek olduğunu vurgulayarak, eşitlik kavramının içeriğine dair bilgiler paylaştı. Güllü, “Aslında bakarsanız ulusal eylem planında bunların daha derinden takip edilerek, yerele daha kolay yansımasını ve o yansımanın da yerelde daha basitçe, hızlıca yapılmasını sağlamak gerekir ama bizim genelimizin ayağı topal. Dolayısıyla yerelimiz bu sorumluluğunun hepsini üzerine alarak yürümek zorunda ve bu yürümeyi de canı yürekten yaptığı gibi, böyle eyleme, eşitlik eylem planlarına, yönergelere, kendilerine sorumluluk vererek; ‘Ben bu işi yapacağım’ diyerek de söz vererek, karşınıza dik durarak çıkıyorsa ben de başkanıma binlerce teşekkürler diyorum” ifadelerini kullandı.
Kasım ayında 35 kadının öldürüldüğünü kaydeden Güllü, “Hele de Özgecan’ın bu şehirde öldürüldüğünü düşündüğünüzde ne kadar önemli bir işe tanıklık ettiğinizin farkında mısınız? Kadınlar neden cinayete kurban gidiyor bu ülkede? İşte bu eşitsizlik dediğimiz istihdama erişememe, eğitime erişememe, bu süreç içinde ikincil bir vatandaş gibi görünebilme yani birey olmasını biraz daha öteleyerek, önceliği erkeklere verdiğimiz bir dünyanın sonuçları. İşte bu sonuçların her birinin giderildiği illerde, ilçelere yansıyan yönetimlerle düzelecek bu ülkenin geleceği. Biz o kadınların öldüğü ülkelerin, illerin adlarının cinayetlerle anıldığı bir şehir olmaktan çıkacağız. Biz, kadınların katledildiği ya da Müslüme gibi olayların aslında bakarsanız buz dağının arka tarafındaki karanlığı görebilenlerden biriyiz. O alanda da çalışıyoruz çünkü. O karanlıkları aydınlığa çıkarabilecek bu iradedir. O halde biz ne yapmaya çalışacağız? Hep birlikte bu planın hayata geçmesi adına çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.
Güllü, 40 belediyeyi yan yana getirerek söz konusu eylem planlarını hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, “Ben politikaların yerelden başlayacağına inanan bir kadın olarak saygıyla ve sevgiyle diyorum ki elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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