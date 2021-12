Mezitli Belediyesi, 9’uncu hobi bahçesini açtı

Mezitli Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşları toprakla bulaştırmaya devam ediyor. İlçenin 9. hobi bahçesi Eski Mezitli Mahallesinde hayata geçirildi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mezitlilileri 9’uncu hobi bahçesine kavuşturdu. Eski Mezitli Mahallesinde hayata geçirilen hobi bahçesinin açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Çekilen kura sonucu her biri 75 metrekarelik bahçe ve ihtiyaç halinde kullanabilecekleri konteyner bir odadan oluşan hobi bahçesine kavuşan vatandaşlar, toprakla buluşmanın ve ekim dikim işleri yapabilecekleri bir alana kavuşmanın heyecanını yaşadı.



“Eski Mezitli artık Mezitli’nin değişen yüzü olmuştur”

Açılışta konuşan Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu, her gün gelişen ve büyüyen Eski Mezitli’ye ilgiyi daha çok artıracak olan hobi bahçesi dolayısıyla Başkan Tarhan’a teşekkür etti. Gılıçoğlu, “Eski Mezitli artık Mezitli’nin değişen yüzü olmuştur. Çok hızlı değişim ve gelişim gösteriyor. İnşallah daha güzel olacak” dedi.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Başkan Yardımcısı Sevinç Ünal da açılışın 10 Aralık İnsan Hakları Gününe denk gelmesinin çok değerli olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, “İnsan Hakları Bildirgesinin ilk maddesi ‘İnsanlar eşit ve özgür doğarlar. Bütün insanlar dünyanın nimetlerinden eşit yararlanması gerekiyor’ demektedir. Bu hobi bahçesi, herkesin eşit şekilde yararlanacağı bir yer olacaktır” diye konuştu.



“Hobi bahçeleri açmaya devam edeceğiz”

9’uncu hobi bahçesini Mezitli halkıyla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını Başkan Tarhan ise “Bugüne kadar 250 vatandaşımızı hobi bahçesi sahibi yaparak toprakla buluşturduk. Bu çok yüksek bir rakam gibi görünse de sırada bekleyenleri gördüğümüz zaman ne kadar daha yolun başında olduğumuzu görüyoruz. Tam 4 bin vatandaşımız şu an hobi bahçesi için sıra bekliyor. Mezitli Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte de hobi bahçeleri açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Burası çok huzurlu bir yer”

Şehirde hobi bahçesi anlayışının yeni yeni oluşmaya başladığını, buna rağmen çok ilgi olduğunu söyleyen Tarhan, "Biz insanımızın daha çok şehrin karmaşasından ve stresinden uzaklaştırarak toprakla uğraşmalarını istiyoruz. Önceliği hasta ve ileri yaşta olan vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız, domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşlarımızın doğa ile iç içe bir yaşam sürdürmesidir. Burası çok huzurlu bir yer. İnsanlar bitkilerle uğraşmanın yanı sıra kendi yetiştirdiği ürünleri de tüketme fırsatı buluyor. Stres ve şehrin gürültüsünden uzakta adeta toprakla bütünleşiyor. Proje, yoğun ilgi görüp, talep de artınca yeni hobi bahçeleri oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



“Yeşil alanları imara açtırmamak için direniyoruz”

Mezitli’yi hobi bahçeleri, jakaranda koruluklarıyla donattıklarını vurgulayan Tarhan, “Mezitli’nin, insanların dinlendiği turizm kenti, tarım kenti olması için çalışıyoruz. Yeşil alanları imara açtırmamak için direniyoruz ama yarınlarda buna sahip çıkacak olanlar o çevrede yaşayanlardır. Biz bu imarlı alanlarda belediyemize para kazandırabilirdik ama yapmadık. Burası çok değerli bir bölge haline geldi. Yeni devlet hastanesi bu bölgeye yapılacak. Yeni birçok yatırım var. Bu bölge Mezitli’nin en fazla gelişen bölgesi diyebiliriz. Mezitli Belediyesi olarak bu gelişmeye yeşil bir çevre ile katkı sunmak istiyoruz. Halkımız için yeşil doğaya dönüştürdük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.