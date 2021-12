Mersin Havacılık, Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği başladı Vali Su: “Bugün kendi SİHA, İHA ve TİHA’larımızı yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda milli muharip uçağımızı da yapacağız”

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu, Toroslar iş birliği ile TÜBİTAK 4007 Programı kapsamında destek alan Mersin Havacılık Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği başladı. Şenliğin açılışına katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Bugün kendi SİHA, İHA ve TİHA’larımızı yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda milli muharip uçağımızı da yapacağız” dedi.

Mersin Havacılık Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği, Yenişehir Fuar Alanında başladı. Şenliğin açılışına, Vali Su’nun yanı sıra Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, il protokolü, paydaş kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



“Bugün kendi SİHA, İHA ve TİHA’larımızı yapıyoruz”

Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, Havacılık, Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliğinin açılışını yapmanın mutluluğunu dile getirerek, dünyada bilim ve teknoloji konusunda baş döndüren bir hızla gelişmelerin yaşandığını ifade etti. Daha 25 yıl öncesine kadar karadan karaya doğru gelişen teknolojik gelişimin karadan havaya doğru geliştiğini vurgulayan Vali Su, “Çağımız teknoloji çağıdır. Hangi devlet dünyada teknolojik ve bilimsel üstünlüğe sahipse en güçlü devlet o devlettir; çünkü en büyük güç bilgi ve bilimdir. Bilgiyi elde etmek çok önemlidir. Ülkemizin geldiği bu noktada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda çok önemli gelişmeler yaşıyoruz. Uzay, teknoloji, otomasyon ve havacılık konusunda da büyük gelişmeler yaşıyoruz. Bugün kendi SİHA, İHA ve TİHA’larımızı yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda milli muharip uçağımızı da yapacağız. Ülke olarak çok ciddi ve çok önemli projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Havacılık Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği bu anlamda çok önemli. Öncelikle başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu konuda farkındalık oluşturarak ilgilerini arttırmış olacağız. Böylelikle bu etkinliğimiz, ilgisi olanların dikkatini çekerek mevcut çalışmaları var ise bu çalışmaları ortaya çıkarıp yeni fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Öğrencilerimizi bu konuya kanalize ederek geleceğin teknoloji mimarlarını bu bilim şenliği ile ülkemize kazandırmış olacağız. İş insanlarımıza bu konuda belki yeni kapılar açmış olacağız” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından oluşturulan stantları inceleyen Vali Su, robotik kodlama, drone yapımı, mini roket yapımı, radyo kontrollü uçak eğitimleri, uçak simülatörleri, STEM atölyeleri, drama etkinlikleri, yamaç paraşütü eğitimleri, planetaryum ve teleskop gözlemleri gibi 32 atölye ve gösteri deneyleriyle zenginleştirilmiş faaliyetlerin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü TÜBİTAK, Erasmus, eTwinning, Patent, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, KARGEM ve EBA proje faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.



2Amacımız, bu konuda farkındalığı artırmak”

Program sonunda bir radyonun canlı yayın programına katılan Vali Su, “Gerçekleştirdiğimiz bu şenlikte amacımız, başta öğrencilerimiz olmak üzere bu konularda farkındalığı artırarak hem gençlerimizin hem vatandaşlarımızın ilgilisini çekebilmektir. İncelediğim stantlarda hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin bir şeyler ortaya koyma heyecanını gözlerinde gördüm. Çok güzel, çok ciddi ve derece almış projeler var. Patenti alınan projeler var. Bunlar zaman içinde ülkemizin yıldız projeleri haleni gelecek ve ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunacak. Uzay, havacılık ve otomosyan konusunda ise dünyada ilklere girmenin kapısını açmış olacak. Her alanda olduğu gibi bu alanda da çok ciddi çalışmalarımız var. Dünyada bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan toplumlar en hızlı gelişen toplumlardır. Biz de bu fuarda geleceğin mühendislerini yetiştiriyoruz. Bunun için devletimiz, hükümetimiz her türlü imkanı sunmuş durumda” şeklinde konuştu.

Su, öğrencilere verdiği mesajda ise “’İşleyen demir ışıldar’ atasözünden yola çıkarak, her şeyin başı çalışmaktır. İdeallerinizi gerçekleştirmek için çalışın, çalışın, çalışın. Biz her türlü imkanı öğrencilerimiz için seferber edeceğiz, onlar da ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne taşımak için çalışacaklar, hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

