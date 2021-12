Gültak: "Her türlü ayrımcılığın karşısındayız"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Unutulmamalıdır ki insan, yalnızca haklarıyla insandır. İnsan hakları konusu, siyasi çıkmazlar, kısır ve faydasız tartışmalara dâhil edilmeyecek kadar değerlidir. Her türlü ırkçılık ve ayrımcılığın karşısındayız" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2’nci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Gültak mecliste, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla konuşma yaparak, günün önemine dikkat çekti. Gültak, “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 73’üncü yıldönümü. Beyannamenin ortaya koyduğu temel değerler, haklar ve özgürlüklerle ilgili uluslararası topluma yükümlülüklerini hatırlatan, insan haklarının anayasası olarak tanımlanır. Bildirge, tüm insanların hiçbir ayırım gözetmeksizin yalnız doğuştan ve insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olmasını garanti altına alır” ifadelerini kullandı.

“İnsan hakları konusu, kısır ve faydasız tartışmalara konu edilemez”

Başkan Gültak, “Herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi farklar olmaksızın kanunlar karşısında eşittir. Günümüzde dünya devletlerinin gündeminde önemli bir yer tutan insan hakları konusu, siyasi çıkmazlara, kısır ve faydasız tartışmalara dahil edilmeyecek kadar çok değerlidir. Ülkemiz; insan hakları, demokrasi, kadın ve erkek eşitliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, her türlü ayrımcılığa karşı yerel ve ulusal ölçekteki mücadelede güçlü bir yer almaktadır. Temiz, sağlıklı bir kent ve çevrede yaşam hakkı da en temel insan haklarındandır. Bu gerçekten hareketle Akdeniz Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza temiz, sağlıklı ve konforlu bir yaşam sunmak için gecegündüz demeden çalışıyoruz. Kadınlara, gençlere ve çocuklarımıza pozitif ayırımcılık yapıyor, yalnız, kimsesiz, engelli halde zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren insanlarımıza ulaşıyoruz” diye konuştu.

“Unutulmamalıdır ki insan, yalnızca haklarıyla insandır” diyen Gültak, sözlerini şöyle sonlandırdı, “Her koşulda barışı, kardeşliği ve sevgiyi savunduk. Ayrımcılığın, dışlama ve ötekileştirmenin asla yanında olmadık, olmayacağız. Dilleri, dinleri, kültürleri, renkleriyle dünyaya örnek olan güzel vatanımızın ve tüm bu zenginliğin içindeki Akdeniz’in güzel insanlarının ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve esenlik diliyorum.”

Meclis’te görüşülüp karara bağlanan konular

Başkan Gültak’ın konuşmasından sonra meclis toplantı gündemine geçildi. 5620 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesi gereğince, geçici işçi statüsünde çalışan personel için hazırlanan Geçici İşçi Vize Cetveli ile ilgili komisyonlarına havale edilen konu görüşülüp oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği başkanlığa bağlı çeşitli müdürlükler arasında ödenek aktarım/tertip açımıyla ilgili teklif görüşüldü. Teklif, komisyonlardan geldiği gibi oylanıp oybirliğiyle meclisten geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 1524 Aralık 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Grassroots C Antrenör Kursu için Seyfi Ali Türkoğlu Spor Tesisleri sahasının kullanılması, öğlen yemeği, toplantı salonunun tahsisi ve kursiyerlere dağıtılacak malzeme listesinin Akdeniz Belediyesince karşılanmasına yönelik komisyon kararı da oybirliğiyle kabul edildi.

