'Sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 4 tutuklama

DHA

'Sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 4 tutuklama


MERSİN, (DHA)MERSİN'de, kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel mesajla iletişim kurdukları kişilerden fotoğraf düzenleme programı ile hazırladıkları 'sahte bahis kuponları' üzerinden kazanmış gibi gösterip vergi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Denizli, Kayseri, Bilecik, Bursa, Siirt ve Ordu'da çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, 7 Aralık'ta Mersin merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki toplam 9 adreste şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda S.E., A.E., Y.Ş., S.Ö., S.Ş., M.C.T., U.Ö., Ö.B. ve B.D. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, 5 sim kart, 2 bilgisayar kasası, 10 banka kartı, 2 GSM bilgi etiketi, 1 not kağıdı, bin 515 TL para, 2 tablet, 2 sim kartlık ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E., A.E., Y.Ş. ve S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-12-11 04:49:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gültak: "Her türlü ayrımcılığın karşısındayız"
YEREL HABERLER Gültak: "Her türlü ayrımcılığın karşısındayız"
Mersin Havacılık, Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği başladı Vali Su: “Bugün kendi SİHA, İHA ve TİHA’larımızı yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda milli muharip uçağımızı da yapacağız”
YEREL HABERLER Mersin Havacılık, Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği ...
Toroslar'da birlik ve beraberlik rüzgarı esti
YEREL HABERLER Toroslar'da birlik ve beraberlik rüzgarı esti
Yerel Eşitlik Eylem Planı, tüm eşitsizliklerin giderilmesini hedefliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde ‘Eşitlikte Birlik Herkese Eşitlik’ sloganıyla ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdür Vekili Edibe Sahil: “Amacımız; kadın, mülteci, engelli, yaşlı dostu bir kent olmak”
YEREL HABERLER Yerel Eşitlik Eylem Planı, tüm eşitsizliklerin ...
Mezitli Belediyesi, 9’uncu hobi bahçesini açtı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, 9’uncu hobi bahçesini açtı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı Başkan Seçer: “Türkiye’deki her sorun alanı mutlaka Mersin’de de var” “Mersin’deki eşitsizliğin farkındayız. Uyguladığımız, izlediğimiz politikalar; bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, insanları eşit hale getirmek için”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Eşitlik Eylem ...
Sökmen: "Amacımız ve hedefimiz daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu bir Bozyazı"
YEREL HABERLER Sökmen: "Amacımız ve hedefimiz daha yaşanabilir, ...
Tarsuslu gaziler tarihin kalbine yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Tarsuslu gaziler tarihin kalbine yolculuk yaptı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı 
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı 
Engelliler, Mersin’de Uluslararası Engellilik Zirvesinde buluştu Mersin’de, “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” projesi kapsamında Uluslararası Engellilik Zirvesi düzenlendi EBAGEM ev sahipliğinde Romanya, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’den çok sayıda engellinin katıldığı zirvede, Romanya’dan proje ortağı ADAPTO ile iştirakçi Yenişehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları anlatıldı
YEREL HABERLER Engelliler, Mersin’de Uluslararası Engellilik ...
Akdeniz'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor
Sahte bahis kuponuyla dolandıran şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Sahte bahis kuponuyla dolandıran şüpheliler adliyede
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Mezitli’de turuncu günler
YEREL HABERLER Mezitli’de turuncu günler
Tarsus'ta 'Shakespeare ve Müzik' performansı ilgiyle izlendi
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'Shakespeare ve Müzik' performansı ilgiyle ...
Başkan Yılmaz: "Gençlerimizi bilimsel projelerde teşvik etmeye hazırız"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Gençlerimizi bilimsel projelerde ...
Mersin'de 5 kilo 481 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 5 kilo 481 gram esrar ele geçirildi
Arslan: "Konteyner krizine karşı konvansiyonel taşımacılığa dönüyoruz" AHBİB Kasım ayında yüzde 44 artışla 160 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Arslan: "Konteyner krizine karşı konvansiyonel ...
MTOSB'de sanayiciler bilgilendirildi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER MTOSB'de sanayiciler bilgilendirildi Mersin Tarsus ...
Kariyer Mersin Projesine Toros Üniversitesi'nden tam destek
YEREL HABERLER Kariyer Mersin Projesine Toros Üniversitesi'nden tam ...
(Tekrar) Mersin'de işçi taşıyan servis otobüsleri kafa kafaya çarpıştı Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER (Tekrar) Mersin'de işçi taşıyan servis otobüsleri ...
100 yeni çevre dostu otobüs için Mersin Büyükşehir belediyesine 22 milyon Euro finansman desteği
YEREL HABERLER 100 yeni çevre dostu otobüs için Mersin Büyükşehir ...
Mersin'de 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 450 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
MESKİ'nin 2022-2024 dönemi bütçesi kabul edildi
YEREL HABERLER MESKİ'nin 2022-2024 dönemi bütçesi kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.