Fidanları toprakla buluşturan çocuklar, can suyunu suluklarıyla verdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde bin adet fidanı toprakla buluşturan çocuklardan bazıları ilk can suyunu da suluklarıyla vererek örnek oldu.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Erdemli merkezinde, daha da yeşil hale gelmesi için ilçe belediyesi, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Daha Yeşil Bir Erdemli İçin Kaldırımları Ağaçlandırıyoruz” projesi kapsamında bin adet fidan dikimi yapıldı. Etkinlik kapsamında Alata Mahallesinde, kreşten liseye kadar her yaştan 300 öğrenci, öğretmenleri eşliğine, Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler koordinesinde belirlenen noktalara fidan dikti. Öğrencilerden bazıları diktikleri fidanlara can suyunu suluklarından verdi. Fidan dikimine katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile TEMA Vakfı Erdemli Temsilcisi Murat Başer de çocuklara eşlik ederek hep bir ağızdan orman şarkısı söyledi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Erdemli için mavi ile yeşilin buluştuğu kent adını koydular, malumunuz. Gerçekten Erdemlimiz, bu dünyanın en güzel kentlerden bir tanesi adeta. Bu dünyada cenneti yaşadığımız bir kent Erdemli. Bu kentin güzelliklerini daha da mükemmel kılmak adına, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, TEMA Vakfımız ve basın mensuplarımız ile birlikte kentimizin güzelliklerine güzellik katmaya gayret ediyoruz, kentimizin sokaklarını ağaçlarla donatıyoruz. Erdemlimizin daha da güzel olması adına, daha da yeşil kalması adına bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bugün bin tane ağacımızı toprakla buluşturduk” dedi.

Gelecek nesillere temiz bir Erdemli bırakmak için fidan diktiklerini ve mutlu olduklarını aktaran öğrenciler, bugünü hiç unutmayacaklarını ifade etti.

Öte yandan ikramlarda bulunulan çocuklar, fidan dikimi sonrasında parkta güneşin tadını çıkarıp oyunlar oynadı.

