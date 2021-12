Seçer: "Mersin'in değerini Mersinlilerden başka kimse bilemez" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul’da düzenlenen toplantılarda Mersinli hemşehrileriyle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul’da düzenlenen toplantılarda Mersinli hemşehrileriyle bir araya geldi.

Mersin’i marka kent haline getirmeyi, ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Başkan Seçer, İstanbul’da gerçekleştirilen toplantılarda Mersin dernek temsilcileri ve Mersinli tanınmış isimlerle bir araya geldi. Mersin il ve ilçeleri hemşehri dernekleri buluşmasına, Tarsus Kültür ve Dayanışma Derneği, Mersin İşadamları Yöneticileri Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği, İstanbul Silifke Kültür Dayanışma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İstanbul Mutlular Derneği, İstanbul Gülnarlılar Derneği, İstanbul Erdemlililer Derneği, Taşeli Kalkınma ve Güç Birliği Derneği ve Mersin Liseliler Derneği yönetim kurulu başkanları ve yöneticileri katıldı. Mersinli basın, bilim, sanat ve iş dünyasından tanınmış isimlerle yapılan toplantıda ise Mehmet Nane, Erden Timur, Burak Tümer, Erdal Çiftçi, Şila Gök, Celal Toroğlu, Ömer Onan, Derya Baykal, Mabel Matiz, Prof. Dr. Uğur Ersoy, Prof. Dr. Adnan Gökçel, İrfan Donat, İsa Çelik, Sedef Kabaş, Soner Sarıkabadayı, Oral Çalışlar, Dilara Koçak, Mehmet Tüfekçi, Prof. Dr. Emre Akkuş, Prof. Dr. Serdar Küçükoğlu, Ebru Erke ve Ali Avcı yer aldı.



“Buluşma nedenimiz, kökleri Mersin’de olan hemşehrilerimizle gönül bağı kurmak”

Başkan Seçer, Mersin’in zenginliklerinden bahsederek başladığı konuşmasında, “Buluşma nedenimiz, kökleri Mersin’de olan hemşehrilerimizle gönül bağı kurmak. Neden buna ihtiyaç duyduk? Geçmişini bilmeyen hiçbir birey geleceğini kurgulayamaz. Belediye başkanı olarak benim misyonum bu insanlarla Mersin halkının, Mersin’in iletişimini sağlamak, ilişkileri geliştirmek, genel anlamda ise hep beraber katkı sağlamak. İnsanlar etrafıyla gelişir, kalkınır, büyür. Biz ne kadar gelişirsek kentimize de o kadar katkı sunarız. Mersin’in tanınmaya, bilinmeye ihtiyacı var. İlişkilerimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Her şeyin başlangıcı vardır. Ben 2,5 yıldır belediye başkanıyım, burada bir noksanlık gördüm ve burada çalışmak istedim. Burada elçi vazifesi gören komitede yer alıyorsunuz” diye konuştu.

Mersin’e karşı yerleşmiş bazı olumsuz görüşlerin olduğunu ifade eden Seçer, "Mersin, şu anda Türkiye’nin yükselen yıldızı, huzur, düzen ve refah kenti. Mersin’in değerini Mersinlilerden başka kimse bilemez. Mersin tertemiz bir kent. Kadim ve tarihi güzellikleri olan bir kent. Metro için 3 Ocak 2022’de ilk kazmayı vuracağız. Mersin ile ilgili sosyal medya platformlarında sayfalarımız var. Bizim marka değeri oluşturabilmemiz için sabırla zamanın geçmesi lazım. Mersin, Anamur, Tarsus, Silifke gibi ilçeleriyle de kadim bir şehirdir. Metro bunun için de bir adımdır. Mersin’in geleceği çok güzel" dedi.

Yapılan toplantılarda ortalama 100 Mersinli hemşehrisi ile buluştuğunu kaydeden Seçer, “Bir başlangıç yapıyoruz. Bunlar, üzerinde düşünmemiz ve konuşmamız gereken konular. Her konuyla ilgili bizim komitemiz var. Her biri içerisinde yetkin insanlar var. Detay çalışmaları yapıp sizlerle paylaşacağız. Herkes Mersin’e bir şey yapmak istiyor ama ne yapacağını bilmiyor. Bizim, sizin bu hevesinizi diri tutmamız gerekiyor. ‘Çalışma grubu kurulsun’ denildi, biz de yöntem arıyorduk. Somut bir şeyler peşinde olmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Tarihi kent merkezi projesi çalışıyor”

“Eski Mersin” olarak da bilinen tarihi kent merkezinde yenileme çalışması başlattıklarını dile getiren Seçer, “Mersin tarihi kent merkezi için proje çalışıyoruz. İstanbullu bir firma ile Azakhan, Kasaplar Çarşısı gibi yerleri tasarlama projesi. Kasaplar Çarşısını kamulaştırıyoruz. Biz aslında çok şeye başladık burada konuştuğumuz. Bir şeyler yapılıyor aslında. Tarihi Mersin Çarşısı ile çok teferruatlı çalışma yapıyoruz. Çamlıbel dahil kentsel tasarım çalışması yapıldı, çok güzel sonuç aldık. Yol yürüdükçe birçok şey ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer'in ardından katılımcılar tek tek söz alarak, Mersin hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

