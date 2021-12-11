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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Turu Projesiyle öğrenciler sanatla buluştu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Turu Projesiyle öğrenciler sanatla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Kent Turu” projesinin üçüncü gezisi gerçekleştirildi. Silifke’nin Kırobası Ortaokulundan gelen öğrenciler, hem sinemada film izledi hem de Mersin Arkeoloji Müzesini gezdi.
Büyükşehir Belediyesinin “Kırsal Mahalle Okulundan Merkeze Öğrenci Getirme Projesi” kapsamında hazırlanan gezi programlarıyla kırsal mahallelerde veya ilçelerde eğitim gören sosyoekonomik düzeyi düşük öğrencilerin kente dair tarihi ve kültürel değerleri görmeleri, belediyenin öğrencilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi edinmeleri ve MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezini görmeleri amaçlanıyor. Silifke’nin Kırobası Ortaokulundan kente getirilen öğrenciler, ilk olarak MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezini ziyaret etti. Bir alışveriş merkezindeki sinemada film izleyen çocuklar, Tarsusi Kafede yemek yedi ardından Mersin Arkeoloji Müzesini gezdi.

“Etkinliklerimiz belirli periyotlarda devam edecek”
Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer, Kent Turu projesini yaklaşık 3 ay önce başlattıklarını ifade ederek, “Projemiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetimize ulaşamayan öğrencileri merkezimize getirerek, tarihi ve kültürel değerlerimizi görmeleri, eğitim alanında verdiğimiz hizmetler konusunda bilgi edinmeleri ve MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezini tanımaları amacıyla oluşturuldu. Bu etkinliğimizde diğerlerinden farklı olarak öğrencilerimizi sadece akademik hayatlarında değil, kültür ve sanat alanlarında da desteklediğimizi göstermek amacıyla sinema ile buluşturduk. Bu etkinliklerimiz belirli periyotlarda devam edecek” dedi.
Silifke Kırobası Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Kürşat Eser de düzenlenen etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Sinemaya gittik, müzemizi gezdik. Öğrencilerimizin hem bulundukları köy ortamından hem de okul ortamından bir gün boyunca uzaklaşması bizim için çok iyi oldu. Onların hayatlarının ilerisinde unutamayacakları bir deneyim olduğunu, bu gibi etkinliklerden kazanım elde ettiklerini düşünüyorum. Bu gibi etkinliklerin sürmesini diliyorum" diye konuştu.
Çocuklardan Aşkın Demirtaş ise etkinliklerden çok keyif aldığını dile getirerek, “Sinemaya ilk defa geliyorum. Çok beğendim sinemayı, güzeldi. Bu tür etkinliklerin olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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