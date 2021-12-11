Başkan Seçer: “Tarım sektörü desteklenmek zorunda”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer: “Tarım sektörü desteklenmek zorunda”

İHA

Başkan Seçer: “Tarım sektörü desteklenmek zorunda”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarımın sadece ekonomik bir sektör olarak görülmesinin doğru olmadığını, tarıma mutlaka destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin 14. Olağan Genel Kurulunda konuşan Seçer, “Gıda olmazsa yaşam olmaz. İnsan hayatı, canlı hayatı diye bir kavramdan bahsedemeyiz” diyerek, Türkiye’de sorunların el yordamıyla çözülmeye çalışıldığını, bunun da kendisini üzdüğünü ifade etti. Seçer, “Çok önemli bir mesleği anlatıyorum ama Türkiye’de bu alanda meslektaşlarımın bugün içinde bulunduğu durum da beni kelimenin tam anlamıyla kahrediyor. Çok sayıda eğitim kurumu açılıyor. Üniversitelerde ziraat bölümleri, ziraat fakülteleri ya da farklı fakülte adı altında farklı programlar uygulanıyor. En son aldığım bilgi ışığında konuşuyorum; 39 fakültenin yıllık mezun ettiği öğrenci sayısının 5 bin 500 civarında olduğu düşünülürse her yıl Türkiye’de 5 bin 500 meslektaşımızın çalışma hayatına dahil olması lazım. Ama görüyorum ki, bu meslektaşlarım, eğitim gördüğü alanın çok dışında, hiç alakası olmayan alanlarda çalışmak durumunda kalıyor. Diğer bir sıkıntı; mezun olan meslektaşlarımızın mesleki bilgi yeterliliğinin sınırlı ya da yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu da mesleğin prestijine çok olumsuz etki ediyor. Bütün bunlar şu anda siyasetin çözmesi gereken konular” diye konuştu.

“Tarım desteklenmek zorundadır”
Tarım sektörünün önemine vurgu yapan Başkan Seçer, Türkiye’nin iklim ve tarımsal ürün çeşitliliği bakımından zengin bir ülke olduğunu söyledi. Kadim bir tarım kültürüne sahip olunmasının Türkiye’yi geleceğe de bir tarım ülkesi olarak taşıyacağını ifade eden Seçer, “Bölgemizden ele alırsak dünyanın birçok yerinde eşine ender rastlanan tarımsal özelliklere, dinamiklere, kriterlere sahibiz. Verimli topraklarımızdan mikroklima iklimine kadar sebzesi, meyvesi, tarla bitkisi, bahçe bitkisi, hayvancılıktan her çeşit tarıma müsait bir coğrafyada yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Tarımsal alanda yaşanan sorunlara da değinen Seçer, tarımın sadece ekonomik bir sektör olarak görülmesinin doğru olmadığını, tarıma mutlaka destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Seçer, “Bütün ülkeler tarımını desteklemek zorunda. 1 kilogram ürün elde edersiniz, dünya piyasalarındaki dolar karşılığını yazın, o 1 kilogram ürünü elde etmek için harcadığınız enerji ve girdi maliyetlerinin de dolar karşılığını yazın, dünyanın neresinde olursa olsun girdi maliyetleri yüksektir. Onun için tarım desteklenmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

“Tarım ekonomik ve sosyal bir sektördür”
Tarımın bir başına ekonomik bir sektör olduğunu belirten Seçer, “Tarım, sosyal bir sektördür. Tarım olmazsa aç kalırsın, ölürsün. Şu anda Türkiye’nin yüzde 20 istihdamını sağlayan tarım olmazsa köyden şehre insanlar gelir; işsizliğin neden olduğu bütün kötülüklerle karşı karşıya kalırsınız. Bu anlamda tarımın bir de toplumsal yönü var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Orak istifa eti
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Orak ...
Davul eşliğinde sahilde temizlik, Ruslar da eşlik etti
YEREL HABERLER Davul eşliğinde sahilde temizlik, Ruslar da eşlik ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Turu Projesiyle öğrenciler sanatla buluştu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Turu Projesiyle ...
Seçer: "Mersin'in değerini Mersinlilerden başka kimse bilemez" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul’da düzenlenen toplantılarda Mersinli hemşehrileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin'in değerini Mersinlilerden başka kimse ...
Fidanları toprakla buluşturan çocuklar, can suyunu suluklarıyla verdi
YEREL HABERLER Fidanları toprakla buluşturan çocuklar, can suyunu ...
Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla dolandırıcılığa 4 tutuklama Mersin’de sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla ...
Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim durmuyor
YEREL HABERLER Geri Dönüşüm Atölyesinde üretim durmuyor
'Sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 4 tutuklama
YEREL HABERLER 'Sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 4 tutuklama
Gültak: "Her türlü ayrımcılığın karşısındayız"
YEREL HABERLER Gültak: "Her türlü ayrımcılığın karşısındayız"
Mersin Havacılık, Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği başladı Vali Su: “Bugün kendi SİHA, İHA ve TİHA’larımızı yapıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda milli muharip uçağımızı da yapacağız”
YEREL HABERLER Mersin Havacılık, Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği ...
Toroslar'da birlik ve beraberlik rüzgarı esti
YEREL HABERLER Toroslar'da birlik ve beraberlik rüzgarı esti
Yerel Eşitlik Eylem Planı, tüm eşitsizliklerin giderilmesini hedefliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde ‘Eşitlikte Birlik Herkese Eşitlik’ sloganıyla ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdür Vekili Edibe Sahil: “Amacımız; kadın, mülteci, engelli, yaşlı dostu bir kent olmak”
YEREL HABERLER Yerel Eşitlik Eylem Planı, tüm eşitsizliklerin ...
Mezitli Belediyesi, 9’uncu hobi bahçesini açtı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, 9’uncu hobi bahçesini açtı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı Başkan Seçer: “Türkiye’deki her sorun alanı mutlaka Mersin’de de var” “Mersin’deki eşitsizliğin farkındayız. Uyguladığımız, izlediğimiz politikalar; bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, insanları eşit hale getirmek için”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Yerel Eşitlik Eylem ...
Sökmen: "Amacımız ve hedefimiz daha yaşanabilir, güvenli, huzurlu bir Bozyazı"
YEREL HABERLER Sökmen: "Amacımız ve hedefimiz daha yaşanabilir, ...
Tarsuslu gaziler tarihin kalbine yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Tarsuslu gaziler tarihin kalbine yolculuk yaptı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı 
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı 
Engelliler, Mersin’de Uluslararası Engellilik Zirvesinde buluştu Mersin’de, “Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım” projesi kapsamında Uluslararası Engellilik Zirvesi düzenlendi EBAGEM ev sahipliğinde Romanya, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’den çok sayıda engellinin katıldığı zirvede, Romanya’dan proje ortağı ADAPTO ile iştirakçi Yenişehir Belediyesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları anlatıldı
YEREL HABERLER Engelliler, Mersin’de Uluslararası Engellilik ...
Akdeniz'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de kaldırım ve asfalt çalışmaları sürüyor
Sahte bahis kuponuyla dolandıran şüpheliler adliyede
YEREL HABERLER Sahte bahis kuponuyla dolandıran şüpheliler adliyede
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Mezitli’de turuncu günler
YEREL HABERLER Mezitli’de turuncu günler
Tarsus'ta 'Shakespeare ve Müzik' performansı ilgiyle izlendi
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'Shakespeare ve Müzik' performansı ilgiyle ...
Başkan Yılmaz: "Gençlerimizi bilimsel projelerde teşvik etmeye hazırız"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Gençlerimizi bilimsel projelerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.