Demir yüklü tır yandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yanan demir yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hayri Korhan yönetimindeki 81 ET 548 plakalı demir yüklü tır, TarsusPozantı Otoyolunda, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför, tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, tır kullanılmaz hale geldi.

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