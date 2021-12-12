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Süpürge kamyonunda kadın şoför Mersin Büyükşehir Belediyesinde 1.5 yıl önce yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başlayan 47 yaşındaki Gülsüm Buke Türben, gerekli tüm eğitimleri tamamlayarak 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun direksiyonuna geçti

İHA

Süpürge kamyonunda kadın şoför Mersin Büyükşehir Belediyesinde 1.5 yıl önce yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başlayan 47 yaşındaki Gülsüm Buke Türben, gerekli tüm eğitimleri tamamlayarak 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun direksiyonuna geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesinde 1.5 yıl önce yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başlayan 47 yaşındaki Gülsüm Buke Türben, gerekli tüm eğitimleri tamamlayarak 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun direksiyonuna geçti.
Toroslar ilçesinin kırsal mahallelerinden Kayrakkeşlik’te yaşayan 2 çocuk annesi Türben, 2020’de Büyükşehir Belediyesinin açtığı ilanı görüp iş başvurusunda bulundu. Türben, belediyede yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başladı. Sabahları evinin bahçesinde yaptığı yöresel sıkmayla 5 yaşındaki Ebubekir ve 3 yaşındaki Nebi’nin karnını doyuran anne Türben, yaklaşık 1.5 yıl boyunca kenti karış karış süpürdü.
Bir yandan evini bir yandan da kentini temizlediğini kaydeden Türben, “Ben köyde yaşıyorum. İşe oradan gidip geliyorum. Şehirde de yaşardım ama köy hayatı daha başka. Sabah kalktığımızda çocuklarımızla birlikte kahvaltı yapıyoruz. Ev temizliği çok zor. Kamyonu öğrendikten sonra evi temizlemek şehri temizlemekten daha zor gelmeye başladı. Severek yaptığım için Allah güç veriyor. Sadece istemeye bakıyor. İstediğin zaman başarmamak imkansız. Azimli olmak, istemek, sevmek. Ne yapacaksan severek yapacaksın” dedi.

85 model ‘Yadigar’ıyla her gün dağ yollarını aşıp işine geliyor
Her gün 'Yadigar' adını verdiği 85 model arabasıyla işe gidip geldiğini belirten Türben, “25 kilometre yol gidiyorum. Severek gidip geliyorum. Yollar, virajlar, uzaklık, yakınlık beni hiç etkilemiyor. İşimi severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.
Süpürge ve küreğiyle 1.5 yıl kenti temizledikten sonra bir gün 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonu kullanmaya merak saldığını anlatan Türben, “Sokakları süpürürken yanımdan süpürge kamyonu geçiyordu. ‘Ben niye yapamayayım ki’ dedim. Ben de yapabilirim, ben de sürebilirim. Çünkü araba sürmeyi biliyorum. Heveslendim. Bir arkadaşım da ‘yapabilirsin’ dediği için şefimizin yanına gittim. Şefimiz bizi kırmadı, dinledi. ‘Yapabilirsen neden olmasın, arkandayız’ dedi. Bu sözleri biraz daha güç ve kuvvet verdi” diye konuştu.

Tüm belgeleri tamamlayıp kamyon direksiyonuna geçti
G ve C sınıfı ehliyetlerinin ardından SRC ile psikoteknik belgelerini de alan Türben, “Şefimin yanına gidip, ‘bütün evrakları tamamladım, sizin yanınıza geldim’ dedim. Beni hoşgörüyle karşıladı. Onun sayesinde şimdi tek başıma sürebiliyorum. Kadınlar her şeyi yapabilir. Onların da gücü var. Onların da azmi ve işe ihtiyacı var. Allah’ıma çok şükür çok mutluyuz. Herhangi bir sorunumuz yok" şeklinde konuştu.
Türben, gücü yettiği sürece işini severek yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Evimi nasıl temizliyorsam Mersin'imizi de öyle temizliyorum. Temiz Mersin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mersin zaten bizim evimiz. İnsan evinde nasılsa şehrinde de öyle olmalı” ifadelerine yer verdi.

“Mersin’e gittiğimiz zaman çocuklar ‘annem kamyon sürüyor’ diyor”
İlker Ercan Türben ise aldığı tüm kararlarda eşi Gülsüm Buke Türben’e destek verdiğini belirterek, “Ailede mutluluk olunca eve de yansıyor. Çocuklar da mutlu. Mesela Mersin’e gittiğimiz zaman çocuklar ‘annem kamyon sürüyor’ diyor. Mutlu oluyorlar. Yüzlerindeki o gülümseme yetiyor” dedi.

“Mersin’de bir ilk, Türkiye’de de ilk olduğunu düşünüyorum”
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Temizlik Şefi Danyal Güngör ise Türben’in belediyede işe başlama sürecini şu sözlerle anlattı; "Gülsüm Hanım, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in 1.5 yıl önce kadın istihdamını artırmaya yönelik projesiyle belediyemizde yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başladı. Çalışırken de çok azimli ve kararlıydı. Sonra bir gün gelip, ‘Ben vakumlu yol süpürge aracını kullanmak istiyorum’ dedi."
Bunun üzerine durumu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir’in öncülüğünde önce Genel Sekreterliğe, ardından da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e aktardıklarını ve olumlu yanıt aldıklarını söyleyen Güngör, “Ona yol gösterdik. Bir gün ‘ben evraklarımı tamamladım’ dedi. Gurur duyduk. Hem sürüş teknikleri hem de aracı nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili bir aylık teknik destek sağladık, eğitimlerden geçirdik. Daha önce sokakları nasıl temizliyorsa artık Mersin’i de aynı şekilde temizliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinde bir ilk. Daha önce 1.5 metreküp küçük vakumlu yol süpürme araçlarını kullanan kadın personelimiz vardı. 8 metreküplük yol süpürme aracını kullanan kadın personelimiz bir ilk. Mersin’de bir ilk, Türkiye’de de ilk olduğunu düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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