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Seçer: "Yeni mezarlık yeri Davultepe'de olacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 4 televizyon kanalının ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı

İHA

Seçer: "Yeni mezarlık yeri Davultepe'de olacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 4 televizyon kanalının ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni mezarlık alanının Davultepe'de olacağını belirterek, "Orada yalnız bir otoban bağlantı yolu sorunumuz var. Onu gidermeye çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Seçer, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin üyeleri ile Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen ‘Doğa Kampı’ etkinliğinde buluştu. Başkan Seçer, 4 televizyon kanalının ortak canlı yayınında 'Cemiyet Söyleşileri' özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tarsus Gençlik Kampı’nın özel ve tarihi bir bölgede olduğunu belirten Başkan Seçer, kamp alanında yapılan aktiviteler ve üretimleri anlattı. Seçer, Tarsus Gençlik Kampı’nda geçtiğimiz yıl 40 bin çocuğu misafir ettiklerini hatırlattı ve “Buranın amacı fırsat eşitliğine katkı sunmak. Yani geliri iyi olan bir aile, çocuğunu her yere götürebilir ama geliri olmayan aile ne yapacak? Zaten sosyal belediyecilik ya da devlet olmanın şanı burada. Lafla, sözle sosyal devlet ya da sosyal belediyeci olunmaz. Bu tam da sosyal belediyecilik hizmeti” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinin kamuoyuna açıkladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı da değerlendiren Seçer, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyerek, planın tüm dezavantajlı grupları kapsayan bir çalışma olduğunu vurguladı. Seçer, “Bizim şu anda tamamen Mersin’de eşitsizliği ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz politikalar, aslında bu eylem planı içerisinde var. Ama bunu hayata geçirmemizin nedeni kendi kendimizi aslında denetlenebilir yapıyoruz. Kendi kendimizi zapturapt altına alıyoruz. Diyoruz ki; biz 2024 yılına kadar şu anda yüzde 21 olan kadın istihdamını şu rakamlara getireceğiz ya da biz 2024 yılına kadar siyasal yaşamda kadınların temsiliyetini şu noktalara getireceğiz ya da kadınlara yönelik bu projeleri yapacağız, şu kadar kadına meslek edindireceğiz, tarım alanında şu kadar kadın üretici yaratacağız. Bizim yaptığımız, açıkladığımız eylem planı da bundan ibaret” diye konuştu.
“Enflasyon karşısında çalışanlarımızın ezilmesine müsaade etmeyiz”
Yükselen enflasyon ile belediye personellerinin durumuna ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Başkan Seçer, “Biz enflasyon karşısında çalışanlarımızın ezilmesine müsaade etmeyiz. Biz tüccar gibi düşünemeyiz. Ben belediyeyi tüccar gibi yönetmiyorum ama tamamen bürokratik
bir kafayla bir kamu görevlisi gibi de yönetmiyorum. Bunun dengesini iyi kurmak lazım. Elbette en önemli iki bacağım var benim. Bir tanesi finansmandır, bir tanesi insan kaynağıdır. Bunun mutlaka liberal bir kafayla düşünüp ama sosyal demokrat bir anlayışla da bir ortalamasını bulmam lazım. Neticede ben kamu hizmeti yapıyorum. Bu anlamda da elbette ki çalışanlarımızın belediyemize ve kentimize en yüksek katkıyı yapmalarını isteriz” şeklinde konuştu.
“Mersin’de mezarlık konusunda şu anda herhangi bir problemimiz yok”
Mezarlıklarla ilgili gelen bir soru üzerine Başkan Seçer, “Mersin’de şu anda herhangi bir problemimiz yok. Güneykent, Çiftlik, merkezde de geriden gelen boş yerler var ya da defin üzeri yapabiliyoruz biliyorsunuz aynı aileden. Belirli kriterleri var, kuralları var. Onlar uygun olursa onları da gerçekleştiriyoruz. Yeni yerimiz şu anda tahsis işleri bitti, oranın etüdü yapıldı, sondajı yapıldı, izinleri alındı, her şeyi tamam, Davultepe’de olacak. Orada yalnız bir otoban bağlantı yolu sorunumuz var. Onu gidermeye çalışıyoruz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan, Karayollarından. Oraya ulaşım süresini kısaltmak için. Yine Mezitli Mezarlığı da şu anda dolmak üzere ya da eski kalan yerler define müsaade ediliyor. Herhangi bir problem olabilecek bir durum yok” dedi.
“Metronun ilk etabını maksimum 4 yıl içerisinde Mersinlilerin hizmetine sokarız”
Kur artışının belediyeye getirdiği ek yük ve metro ihalesine ilişkin bir başka soru üzerine de Başkan Seçer, “Biz arzu ederiz ki istikrarlı bir ekonomi olsun. Yüklenici firma da bunu babasının hayrına yapmayacak. Makul, o da karını edecek. Ama döviz kurlarındaki dalgalanmalardan dolayı yüklenici firma da mağdur olduğu noktada bizim projelerimiz aksar. Umarım böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Çünkü belirli kalemler ihale yasası gereği fiyat artışlarından etkilenmiyor. Onlar ilave ediliyor. Geri kalan kalemlerde de kendilerini çok etkilemez ve 3 Ocak’ta temellerini atacağımız Mersin Metrosu’nun ilk etabı MezitliTren Garı hattını 3 yıl içerisinde, maksimum 4 yıl içerisinde Mersinlilerin hizmetine sokarız” diye konuştu.
“Belediyeler arasında en ucuz ekmek Mersin'de satılıyor”
Başkan Seçer, MEREK Halk Ekmek Fabrikasında üretilip, Halk Ekmek Büfelerinde satılan ve piyasadakilerle aynı gramaja sahip ekmeklerin fiyatının 1 TL olduğunu ifade ederek, yönetimi devraldıklarında Halk Ekmek Fabrikası’nın yaklaşık 2530 bin civarında ekmek üretimi yaptığını anımsattı. Fabrikanın, bugün için kapasitesini de zorlayarak 70 bin ekmek ürettiğini belirten Seçer, Türkiye’de belediyeler arasında en ucuz ekmeğin Mersin’de olduğunu söyledi. Dar gelirli ve dezavantajlı vatandaşları her zaman önceleyerek projeler ürettiklerini ifade eden Seçer, “Biz un dağıttık, 8 ay öncesinden bunun çalışmasını yaptık.
‘Yarın un dağıtayım’ deseniz 8 ay geçer. Neden? Alacaksınız, bir çalışma yapacaksınız, ne kadar ihtiyaç var, ihalesine çıkacaksınız, süre geçecek, itirazlar olacak. Teslim alana kadar 8 ay geçer. Biz bugünleri 8 ay önceden görmüştük. 64 bin aileye dağıttık. Demek ki Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler birimimiz işini ciddi yapıyor, 8 ay sonrayı görüyor” ifadelerini kullandı. Sosyal Hizmetler için ayırdıkları bütçenin 68 milyon liralık bir karşılığı olduğunu ifade eden Başkan Seçer, bu rakamın gelecek yıl 100 milyonlu rakamlara ulaşacağını belirtti.
“Biz toplu taşımayı ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz”
Sarı Limon otobüslerle 2 lira 60 kuruşa sivil yolcu taşıdıklarını belirten Seçer, “Toplamda 167 otobüs gelecek 2022’de. Tarsus için özel alındı, çünkü buranın yolları dar 9 metrelik otobüs aldık 67 tane. Otobüslerimizin içerisinde ücretsiz WiFi var. 6065 yaş aralığına 1 lira 60 kuruş, öğretmenlere de 2 TL. Böyle bir rakam Türkiye’nin hiçbir tarafında yok. Biz toplu taşımayı ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Seçer, Mersin merkezin ve Tarsus’un Ulaşım Master Planının yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, bugüne kadar hiçbir belediyenin yapmadığı Peyzaj Master Planını da yaptıklarını vurguladı.
Seçer, Mersin’in içme suyunun da sağlanacağı Pamukluk Barajı’ndan da bahsederek, şöyle konuştu; “Bu konuyla ilgili geçen yıl bizatihi gidip DSİ Genel Müdürü ile de konuştum. Orada gerekli temaslarda bulunduk. DSİ yapacak, ihaleye o çıkıyor ancak yatırım programına da almalarına rağmen bir türlü ihaleyi yapmıyorlar. Oranın suyunu biz Mersin’e içme suyu olarak kazandırdığımız zaman, zaten şu anda merkezin her 100 litre suyunun 85’ini Tarsus’tan Berdan Havzası’ndan alıyoruz. Bütün maliyetler ortadan kalkacak, cazibeli su olacak. Su fiyatlarında bir ucuzlama olacak. Maliyet olmasa su fiyatları da ucuz oluyor.”
Başkan Seçer, köprülü kavşak çalışmalarının devam edeceğini de ifade ederek, yakın zamanda 2. Çevre Yolu üzerindeki Göçmen Kavşağında çalışmalara başlanacağını, ondan sonra da Sayapark önündeki kavşakta çalışma olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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