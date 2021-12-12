Mersin'de zeytin üreticilerine ekipman desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kent genelinde faaliyet yürüten 4 tarımsal kalkınma kooperatifine zeytin boylama makinesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi koordinesinde teslim edilen zeytin boylama makineleri, zeytin üreticilerinin hem maliyetlerini asgariye indiriyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Yoğun iş gücünü hafifleten, saatte 2 bin kilo zeytini eleyebilen zeytin boylama makinelerinden biri de Tarsus’ta bulunan S.S. Hacıhamzalı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim edildi.

“Vermiş olduğumuz makine saatte 2 ton kapasitelidir”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nde görevli ziraat teknikeri Ramazan Üredi, “Üreticilerimiz vermiş olduğumuz katkıyla bahçede topladıkları zeytinleri el değmeden, kaliteli bir şekilde boylarına göre sınıflandırıyorlar. Bu sayede hem işçilikten hem maliyetten hem de zamandan tasarruf ediyorlar. Vermiş olduğumuz makine saatte 2 ton kapasitelidir. Üreticimiz 1 ton zeytin elediği zaman bu makineyle bin 500 lira karları oluyor. Bu sayede üreticilerimizi hem girdi maliyeti hem eleme maliyetinden kurtarmış oluyoruz. Bu yıl toplamda 4 adet zeytin boylama makinesi verdik. Bunlar Tarsus Hacıhamzalı, Sucular Mahallesi, Silifke Kargıcak Mahallesi, Mut Üreticiler Birliği Kooperatifi” dedi.

“Bu makineyle çevre köylere de hizmet veriyoruz”

Hacıhamzalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ayhan Özer, makineyi çevre mahallelerde bulunan üreticilerin de kullandığını kaydederek, “Zaman içerisinde ihtiyacımız olduğundan dolayı, köy adına muhtarımızın aracılığıyla Belediye Başkanımız Vahap Seçer’den zeytin boylama makinesi talebinde bulunduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, gönderdi ve kullanıyoruz. Aynı zamanda bu makineyle çevre köylere de hizmet veriyoruz. Göçük, Kızılçukur, Albeyli, Sıraköy, Muhat ve Hacıhamzalı’nın bütün halkı zeytinini getirip burada boylama makinesinde boyluyor. Biz de kooperatif olarak, hiçbir üreticiden ücret talep etmeden bu hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

“Boy boy seçiyoruz, istek olunca da satıyoruz”

Zeytin üreticisi kadınlardan Zeynep Özer, makine sayesinde işlerinin çok kolaylaştığını söyleyerek, “Eskiden zeytinleri ellerimizle seçiyorduk, savanların üzerine döküyorduk. Ama şimdi makinemizi gönderdi. Boy boy seçiyoruz, istek olunca da satıyoruz. Zamandan faydalanıyoruz, akşam geliyorduk, yorgun yorgun seçiyorduk eskiden. Ama şimdi makinemize döküyoruz, evimize gidiyoruz, zamanımızı da hiç öldürmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.