Jandarmadan güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık eğitimi

Mersin’de jandarma ekipleri, 'güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık’ konularında öğrencilere seminer verdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, Toroslar ilçesi Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda öğretmen ve öğrencilere eğitim verdi. Ekipler, eğitimde güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık hakkında bilgiler verilirken, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan ekipler, gençleri sanal tehlikelerden korumak için bu tür faaliyetlere devam edileceğini belirtti.

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