Seçer, robotik kodlamada ödül kazanan öğrencilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesinde eğitim alan ve robotik kodlama yarışmasında ortaokul ve lise düzeyinde başarı göstererek ödüle layık görülen öğrencilerle Tarsus Gençlik Kampında bir araya geldi. Seçer, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Eğitimde İnovasyon Derneği ve STEM Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen VEX IQ Challenge Robotik Kodlama Yarışmasına katılan ortaokul öğrencileri, uyumlu ve örnek çalışmalarıyla jüri özel ödülüne layık görüldü. Habitat Derneği tarafından düzenlenen Küresel Sağlık Gaming Hackathonu Oyun Geliştirme Yarışmasına katılan lise öğrencileri de Türkiye 2’ncisi olarak madalyayı Mersin’e taşıdı. Ortaokul öğrencileri, 15 Ocak’ta Adana’da yapılacak VEX Robotics Yarışmasına hazırlanırken, lise öğrencileri ise İstanbul’da 89 Ocak’ta gerçekleştirilecek VEX Robotics Yarışmasına katılacak.



“İnsan öğrendikçe çok daha fazla şey öğrenmek ister”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Tarsus Gençlik Kampına yaptığı ziyarette, kısa sürede iki başarı elde eden öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Geliştirilen robotlar üzerine gençlerle sohbet eden Başkan Seçer, “Güzel işler yapıyorsunuz onu da ödüllendirdiler. Gayet güzel, başarılı bir sonuç aldınız, kutluyorum. Çalışmaya devam” dedi.

Gençlere, “Öğrendikçe daha fazla öğrenme isteği oluyor mu?” sorusunu yönelten Seçer, gençlerden “Evet” yanıtını aldı. Başkan Seçer, “İnsan öğrendikçe çok daha fazla şey öğrenmek ister. Zaten icatlar da öyle olur. Yenilikler, keşifler öyle oluyor. İnsanın geninde olan o merak, araştırma, yeni bir şey keşfetme onun sonucunda oluyor. Size başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Çok fazla uğraştık, çok çalıştık”

Ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi Amine İkbal Aç, ekip çalışmasıyla kazandıkları ödüle ilişkin olarak, “MRS 3333 olarak biz bir takım kurduk. Bu takımımızla bir yarışmaya katıldık. Manisa’da düzenlendi bu yarışma. Bu yarışmada bir robot tasarladık. Çok fazla uğraştık bunun için, çok çalıştık. Ama yarışmada takımlar olarak birbirimize çok yardım ettik. Jüri özel ödülünü aldık” ifadelerini kullandık.

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