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Tarsus'ta içme suyu çalışmaları Atalar Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu

İHA

Tarsus'ta içme suyu çalışmaları Atalar Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Atalar Mahallesi’nin yetersiz içme suyu sorununun çözümüne yönelik çalışmaları tamamladı. Çalışma sayesinde mahalle sakinleri kaliteli ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.
Tarsus ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nin içme ve kullanma suyu temini 2013 yılından bu yana TarsusMersin Berdan isale hattından veriliyordu. Geçen 8 yıllık zaman içerisinde nüfusun artmasıyla artış gösteren abone sayısı nedeniyle mevcut içme suyu şebeke basıncından kaynaklı sorun yaşanıyor, 2. ve 3. katlara su çıkmıyordu. Bunun üzerine harekete geçen MESKİ ekipleri, sorunun çözümü için hızlıca çalışmalara başladı. Modüler içme suyu deposu ve hidrofor pompa ile şebeke basıncı artırılarak, vatandaşların 7/24 kesintisiz aynı basınçta içme suyuna kavuşması sağlandı. Bu sayede Atalar Mahallesi’nin yetersiz içme suyu sorunu kökten çözüldü.
Atalar Mahalle Muhtarı Özkan Gül, mahallelerinde su sıkıntısı olduğunu belirterek, "2. ve 3. katlara basınçtan dolayı su çıkmıyordu. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Bey’in yanına gittim. O da beni kırmadı. Huzurkent’e motopomp kuruldu. Kurulduktan sonra 2. ve 3. katlara su çıkmaya başladı. Vatandaşlarımız sevindi. Sorunumuzu giderdi. Ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.

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