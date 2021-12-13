Akkuyu NGS’nin su arıtma işi Türk firmasına emanet Akkuyu’nun deniz suyu arıtma tesisleri 2022 yılında tamamlanacak Aquamatch Bölge Sorumlusu Vildan Canik: “Türkiye’deki ve dünyadaki diğer nükleer santrallerde tesis kurabilme imkanına sahip olduk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS’nin su arıtma işi Türk firmasına emanet Akkuyu’nun deniz suyu arıtma tesisleri 2022 yılında tamamlanacak Aquamatch Bölge Sorumlusu Vildan Canik: “Türkiye’deki ve dünyadaki diğer nükleer santrallerde tesis kurabilme imkanına sahip olduk”

İHA

Akkuyu NGS’nin su arıtma işi Türk firmasına emanet Akkuyu’nun deniz suyu arıtma tesisleri 2022 yılında tamamlanacak Aquamatch Bölge Sorumlusu Vildan Canik: “Türkiye’deki ve dünyadaki diğer nükleer santrallerde tesis kurabilme imkanına sahip olduk”

Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesinin su arıtma işi bir Türk firmasına emanet. Su arıtma alanında 32 yıllık ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip ve özellikle tuz arıtmada dünyanın ilk 20 şirketi arasında gösterilen Aquamatch firması, dev projenin nükleer enerji üretimi sırasında reaktörün soğutulması için kullanılacak deniz suyu ile ve tesislerde kullanılacak içme suyunu arıtma görevini üstlenecek.
Aquamatch’in Bölge Sorumlusu Vildan Canik, bu kadar özel bir projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Türkiye’nin ilk nükleer santralinde Aquamatch olarak bizim de bir imzamız var” dedi.
Türkiye’nin de diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmiş ve güvenli teknolojiler ile yapılan kendi nükleer enerji santralinin olmasının önemine dikkat çeken Canik, “Akkuyu NGS gibi büyük bir projenin su arıtma işinin bir Türk firması tarafından yapılması, tüm montaj ve devreye almanın Türkiye’den yapılması ve sonrasında bakım ve servis hizmetlerini de bizim verecek olmamız çok önemli. Bu projeden sonra Türkiye’deki ve dünyadaki diğer nükleer santrallerde tesis kurabilme imkanımız olacaktır. Biz de bu proje ile yöntemsel olarak pek çok tecrübe edinmiş olduk” şeklinde konuştu.

Pandemide yerli sanayiye ‘can suyu’ oldu
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yapımını üstlendiği proje, 400’den fazla Türk firmasına tedarik zincirinde yer vererek başarılı yerelleştirme örneklerinden biri oldu. Mersin’in Gülnar ilçesinde inşaatı hızla devam eden ve bölge ekonomisini de canlandıran proje, pandemi döneminde yerli sanayiye ‘can suyu’ veren önemli bir proje oldu. Projede yer alarak nükleer santral alanında deneyim kazanan firmaların gözü artık dünyada enerji krizi ve iklim değişikliği mücadelesi nedeniyle artan nükleer santral projelerinde yer alma fırsatı oluşturmak.

“Suyun denizden arıtılması ile yeraltı suları korunacak”
Yaklaşık bir yıldır Akkuyu NGS projesinde reaktör soğutması için kullanılacak olan demineralize suyun temini ve idari binaların kullanım suları için deniz suyu arıtma sistemi olmak üzere iki farklı alanda çalışan firma, daha önce de birçok enerji projesinde yer almıştı. Avşa Adasının yıllardır süren su sorununu çözen arıtma tesisini de kuran firma, şehir ve endüstriyel ölçeklerde tesisleri anahtar teslim kurabiliyor. Akkuyu NGS’deki deniz suyu arıtma tesislerinin 2022 yılında tamamlanacağını belirten Canik, bu tesisler aracılığıyla yapılacak olan arıtma işinin Akkuyu NGS projesi için olduğu kadar çevre için de büyük önem taşıdığının altını çizdi. Canik, projede kullanılacak tüm suyun denizden arıtılmasının yeraltı sularını koruyacağını belirterek, şöyle konuştu:
“Dünyadaki toplam suyun yüzde 3’ü yeraltı su kaynağı olup, yüzde 97’si deniz ve okyanuslardır. Dolayısıyla uygun ve verimli teknolojiler ile bu kaynağı değerlendirmek gerekiyor. Günümüzde yaklaşık 1 milyar insanın temiz içme suyuna ulaşımı yok, yaklaşık 2 milyar insan yüksek su stresinin olduğu ülkelerde yaşıyor, yaklaşık 700 milyon insanın 2030’a kadar suya daha kolay erişebilecekleri yerlere göç etmesi bekleniyor. Susuzluk göçlere de sebebiyet vereceği için temiz su tedariki sosyoekonomik olarak çok önemli. Su arıtımı ve kullanım suyu sağlanması ile hem tarımsal faaliyetler hem de endüstriyel faaliyetlere imkan sağlanmış olacak ve dolayısı ile bölge kalkınacak.”

Akdeniz ekosistemi gözlem altında
Aquamatch’in kuracağı arıtma sistemleriyle Akkuyu NGS’nin soğutma suyu Akdeniz’den çekilecek ve kullanılan su tekrar denize deşarj edilecek. Bu sistemin deniz suyunun ısıtacağı ve deniz canlılarını etkileyeceği gibi iddialara karşın, uluslararası denetçi kuruluşların hazır bulunduğu çok sayıda kapsamlı araştırma ile deniz suyunun kullanımında doğaya herhangi bir şekilde zararının olmayacağından emin olunduğu kaydedildi.
Proje için bölgede jeolojik araştırmalar kapsamında 876 farklı noktada inceleme yapıldı. Santralin 30 kilometre çapında ekolojik araştırmalar gerçekleştirildi. Hidrolojik araştırmalar kapsamında ise su seviyesi ölçümleri gerçekleştirildi. Suyun sıcaklık değerleri ölçülerek, bir yıl boyunca gün içerisinde berraklık seviyesine bakıldı. Deniz tabanında ve karada 520 kuyu açılıp 3 bin 856 numune toplandı. Deniz araştırmaları kapsamında 22 kilometrekarelik bir alanda batimetrik araştırmalar gerçekleştirildi. Deniz suyu akımlarının ölçülmesi amacıyla 6 adet, dalga parametreleri için ise 4 adet istasyon kuruldu. Suyun içerisinde 40 noktada oşinografik ölçümler gerçekleştirilerek, kıyı şeridi değişimleri kayıt altına alındı ve deniz suyu yüzeyi sıcaklık değerleri ölçüldü. Tüm bu ölçümlerin sonunda oluşturulan modelleme, değişik derinliklerde 20 farklı noktadan su örnekleri alınarak yapıldı. Deniz araştırmaları ve ekolojik araştırmalar kapsamında ayrıca deniz dibinde bulunan canlı grupları, planktonlar, fitoplanktonlar, zooplanktonlar, balık faunası analizleri de gerçekleştirildi.
Yapılan tüm araştırmalar sonucunda soğutma suyunun Akdeniz’e deşarjının deniz suyunda en fazla 0,5 santigrat derece bir artış oluşturabileceği, bu oranın da Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine ve uluslararası standartlara uygun olacağı ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 10 gözaltı
Tarsus'ta içme suyu çalışmaları Atalar Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Tarsus'ta içme suyu çalışmaları Atalar Mahallesi ...
Mersin'de eskiyen kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Mersin'de eskiyen kaldırımlar yenileniyor
Fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı ...
Seçer, robotik kodlamada ödül kazanan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Seçer, robotik kodlamada ödül kazanan öğrencilerle ...
Fırından silah ve mermiler çıktı Mersin polisi, 2 adreste yaptığı aramalarda 6 tabanca, 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi Silahların ve mermilerin bazılarının evde fırının içinde saklanması ise dikkat çekti
YEREL HABERLER Fırından silah ve mermiler çıktı Mersin polisi, 2 ...
Jandarmadan güvenli internet kullanımı ve siber farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan güvenli internet kullanımı ve siber ...
Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı Mersin’in Erdemli ilçesinde hayalini kurup başladığı otomobilini haftalıklarından biriktirdiği para ile 3 yılın sonunda tamamlayan 22 yaşındaki tornacı Musa Topak, artık fuarlara katılmaya başladı
YEREL HABERLER Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı Mersin’in ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Aziz Akkaya ile anlaştı
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Aziz Akkaya ile ...
Ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ressam, şair ve yazar Lina Nasif evinde ölü bulundu
Tarsuslu gaziler Çanakkale gezisinden döndü
YEREL HABERLER Tarsuslu gaziler Çanakkale gezisinden döndü
Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu
Mersin'de zeytin üreticilerine ekipman desteği
YEREL HABERLER Mersin'de zeytin üreticilerine ekipman desteği
Seçer: "Yeni mezarlık yeri Davultepe'de olacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 4 televizyon kanalının ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı
YEREL HABERLER Seçer: "Yeni mezarlık yeri Davultepe'de ...
Süpürge kamyonunda kadın şoför Mersin Büyükşehir Belediyesinde 1.5 yıl önce yol ve kaldırım süpürme personeli olarak işe başlayan 47 yaşındaki Gülsüm Buke Türben, gerekli tüm eğitimleri tamamlayarak 8 metreküplük vakumlu yol süpürme kamyonunun direksiyonuna geçti
YEREL HABERLER Süpürge kamyonunda kadın şoför Mersin Büyükşehir ...
Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen oluşturdu Türkiye’de yenidünya meyvesinin en fazla üretildiği iller arasında yer alan Mersin’de ağaçların çiçek açmasıyla görsel bir güzellik ortaya çıkarken, arılar için de nektar ve polen toplama alanı oldu
YEREL HABERLER Çiçek açan yenidünya ağaçları görsel şölen ...
ÇBK'de Olcay Orak dönemi bitti
YEREL HABERLER ÇBK'de Olcay Orak dönemi bitti
Demir yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Demir yüklü tır yandı
Başkan Seçer: “Tarım sektörü desteklenmek zorunda”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Tarım sektörü desteklenmek zorunda”
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Orak istifa eti
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Orak ...
Davul eşliğinde sahilde temizlik, Ruslar da eşlik etti
YEREL HABERLER Davul eşliğinde sahilde temizlik, Ruslar da eşlik ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Turu Projesiyle öğrenciler sanatla buluştu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Turu Projesiyle ...
Seçer: "Mersin'in değerini Mersinlilerden başka kimse bilemez" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul’da düzenlenen toplantılarda Mersinli hemşehrileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin'in değerini Mersinlilerden başka kimse ...
Fidanları toprakla buluşturan çocuklar, can suyunu suluklarıyla verdi
YEREL HABERLER Fidanları toprakla buluşturan çocuklar, can suyunu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.