"Mutlu Anne, Mutlu Bebek" projesi hayata geçirildi

Mersin Mut Kaymakamlığı, yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak için 'Mutlu Anne, Mutlu Bebek' projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 3294 sayılı kanun kapsamında olan yardıma muhtaç ve yeni doğum yapmış veya yapacak annelere, anneçocuk sağlığının önemini ve doğum sonrası dikkat edilmesi gereken konuları doğru öğreterek, hem bilinçli anne hem de sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi amaçlandı.

İlçe merkez ve köylerinden ekonomik yoksunluk içinde bulunan yeni doğum yapan annelere yönelik olarak proje uygulanmaya başlatıldı. Proje hedef kitlesinde bulunan annelere, yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler bu bebek seti ile karşılanacak.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, toplam 330 yeni doğum yapan anneye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocuk sahibi olacak olan anne ve baba adayları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na doğumdan önce başvurmaları gerekmektedir. Projenin Mut’a hayırlı olmasını umut ediyorum. Yeni doğan minik Mutlu bebeklerimizin vatana, millete ve anne babalarına hayırlı bir evlat olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.