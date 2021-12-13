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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar Belediyesinin mini ada robotu Mersin Bilim Şenliği'nin gözdesi oldu

İHA

Toroslar Belediyesinin mini ada robotu Mersin Bilim Şenliği'nin gözdesi oldu

Mersin Bilim Şenliği Havacılık, Uzay ve Otomasyon Fuarında, Toroslar Belediyesinin mini ada robotu, katılımcıların ilgisini çekti.
Mersin Valiliği himayesinde, Toroslar Belediyesinin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği fuarda “Tekno Toroslar” standı da yoğun ilgi gördü. Fuarda, misafirleri iki mini ada robot karşıladı. Drone parkuru, sanal gerçeklik gözlüğü ve fotoğraf çekim alanı gibi faaliyetlerin de yer aldığı stant önünde sempatik hareketlerinin yanı sıra halk oyunları ve çiftetelli oynayan mini ada robota minik bilimseverler de eşlik etti. Yerli üretim olan mini ada, 7'den 70'e herkesle sohbet etti, fıkralar anlattı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da üç gün boyunca Mersinlilere kapılarını açan Bilim Şenliği’ndeki stantları gezerek, öğrencilerin birbirinden renkli projelerini inceledi. “Tekno Toroslar” standını da ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Mandal, Toroslar Belediyesinin hayata geçireceği projeleri hakkında bilgiler aldı.
Fuar, ödül töreni ile son buldu. Bilim Şenliği’ne sunduğu katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a bir teşekkür plaketi sunuldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Toroslar Belediyesi yetkilileri tarafından etkinliğe katkı sunan eğitimcilere de teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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