Özel gereksinimli bireyler ve aileleri, gençlik kampında moral buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olan Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi yerleşkesindeki mola evi ile Kültür Park içerisinde hizmet veren Tarsus Mola Evi’nden faydalanan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Tarsus Gençlik Kampı’nda unutulmaz bir gün yaşadı.

5 yaş üstü, özel gereksinimi bulunan ve öz bakım becerilerini yerine getirebilen çocukların bırakılabildiği Büyükşehir Belediyesi mola evleri sayesinde aileler de gönül rahatlığıyla kendilerine vakit ayırabiliyor. Mola evlerinde çocukların engel durumlarına göre uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor, sosyal aktiviteler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı olan Tarsus Gençlik Kampı’nın doğal ortamında gezi arabasıyla tur atan, survivor parkurlarında oyunlar oynayan özel gereksinimli bireyler, hep birlikte öğle yemeği yedi. Büyükşehir Belediyesi personeli eşliğinde taş boyama etkinliğine katılan özel çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Mersin merkez mola evinden faydalanan özel gereksinimli Aysel Melike’nin annesi Hatice Paksoy, verilen hizmetten memnun olduklarını söyleyerek, “Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Etkinliklerde olması gerektiği gibi her şey dört dörtlük. Biz çıkamıyorduk dışarıya, böyle imkanlardan çok güzel bir şekilde yararlanıyoruz. Öğretmenlerimiz çok iyi, çok duyarlılar. Belediyemizin imkanlarından dolayı biz de çok mutluyuz, nefes alabiliyoruz. Bütün engelleri biz aşabiliriz” dedi.

Serebral palsi rahatsızlığı bulunan ve mola evinin sunduğu imkanlardan faydalanan 21 yaşındaki Aysel Melike Paksoy ise uzaktan üniversite okuduğunu ve memurluk sınavına hazırlandığını kaydederek, “Mola evini çok seviyorum. Onun sayesinde geziyorum, bir sürü etkinliklere katılıyorum. Bize sağladığı bir sürü imkan var” diye konuştu.

Özel gereksinimi bulunan bir diğer genç olan 17 yaşındaki Kerim Pişkin’in annesi Filiz Pişkin de “Bu programları ve bu düzenlemeleri yaptıkları için her yönden çok memnunuz. Onların sayesinde hem biz rahatladık hem çocuklarımız rahatladılar hem de bir yaşam sevincini yaşadık. Bu mola evimiz olmasaydı evet biz dışarıya çıkamayacaktık, çocuklarımız herhangi bir aktivite veya bir şey öğrenemeyeceklerdi. Biz gerçekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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