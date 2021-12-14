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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de çöp ve moloz yığınları ortadan kaldırılıyor

İHA

Mersin'de çöp ve moloz yığınları ortadan kaldırılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde kaçak döküm sonucu ortaya çıkan çöp ve moloz yığınlarını temizliyor.
Yerleşim alanları içerisinde kalan yaklaşık 100 dönümlük alanda ilk olarak arazözler ile toz kalkmaması için sulama yapan Büyükşehir ekipleri, ardından iş makineleriyle çöp ve moloz yığınlarını itinayla kaldırıyor. Vatandaşların sağlığını tehdit eden hafriyat atıkları ve evsel atıkların her biri ayrı ayrı depolama alanlarına götürülüyor. Ekipler, hafriyat atıklarını Büyükşehir Belediyesinin izinli dolgu alanlarına, evsel atıkları da düzenli depolama alanlarına ulaştırıyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Cihan Polat, temiz bir Mersin oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunmayan yaklaşık 100 dönümlük alana kaçak çöp ve moloz döküldüğünü ifade eden Polat, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların şikayetleri üzerine mevcut yere geldik. Aşırı bir çöp depolaması, kaçak dökümün olduğunu gördük. Mevcut yerde evsel atıktan tutun insanların iş yerlerinde ve evlerinde yapmış oldukları tüm tadilat atıklarını getirip kaçak olarak döktüğü bir alanda bulunmaktayız” dedi.
Çevrede küçük çocukların olduğunu, atıkların bu açıdan da sıkıntı oluşturduğunu ifade eden Polat, “Buraya kaçak döküm yapan insanlar gelip daha fazla döküm yapabilmek için attıkları atıkları yakıyorlar. İtfaiye araçlarımızla müdahil oluyoruz. Vatandaşlarımıza yardım için biz buradayız. Vahşi depolama dediğimiz, kentin göbeğine kaçak depolama dökümü yapılan bir alanda 5 gündür Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde tüm personelimizle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için alandayız. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak mevcut yerde kaçak dökümlerle ilgili Çevre Kanunu’na göre sadece Kabahatler Kanunu’na istinaden cezai işlem yapıyoruz. Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta arkadaşlarımızla kaçak döküm yapan vatandaşları yakaladığımız an Kabahatler Kanunu’na göre de cezai işlem uygulamaktayız" diye konuştu.
Polat, insan ve çevre sağlığını tehdit eden çöp ve moloz yığınlarının oluşmaması için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, bu tip olaylarla karşılaşan yurttaşların Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi’nden durumu yetkililere bildirmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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