Spa ve sauna merkezine fuhuş operasyonu

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Mersin'de spa ve sauna merkezine yapılan fuhuş operasyonunda 4 kadına işlem yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama olayları kapsamında, Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren spa ve sauna merkezinde para karşılığında fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iş yerinde çalıştırılan 4 kadına işlem yaparken, iş yeri sahibi ve işletmecisi olan M.K. ve U.Ü.'yü gözaltına aldı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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