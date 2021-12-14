Tarsus'taki uygulamalarda el bombası ve uçaksavar fişeği ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde son bir haftada yapılan polis operasyonlarında, bir el bombası ve uçaksavar fişeğinin yanı sıra 11 tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 612 Aralık tarihleri arasında ilçe merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince 17 operasyon gerçekleştirildi, bu operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 3 tabanca, 4 tüfek, 233 fişek, 1 el bombası, 1 uçaksavar fişeği, 3 gaz maskesi, 23 gram uyuşturucu madde, 13 bin 100 adet dolu makaron, 751 bin 200 adet boş makaron, 375 kilo tütün, 44 kredi kartı, 2 pos cihazı ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Yine aynı tarihler arasında şehir içinde yapılan denetim ve kontrollerde 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 60 fişek ve 2 kesici alet ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı, bu kişilerden 11'i tutuklandı. Aynı dönemdeki denetimlerde 12,4 gram uyuşturucu madde, 255 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca 2 bin 966 araç kontrol edildi, 10 bin 650 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 320 araca 257 bin 557 TL cezai işlem uygulandı, 12 araç ise trafikten men edildi.

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