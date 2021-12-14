Mersin'de eğitim faaliyetlerini sürdüren Oyun Koleji Anaokulu öğrencileri, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte insan hakları, demokrasi ve seçim kavramlarını uygulamalı olarak öğrendiler.

Etkinlik kapsamında çocuklar, meslek dallarına yönelik seçim sandığına oy atarak demokrasi örneği sergilediler. Okulun ortaklarından Ufuk Akbıyık, "Her haftamızı verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu haftaki konumuz ise 'İnsan Hakları ve Demokrasi' oldu. Çocuklarımızın demokrasiyi ve insan hakları kavramlarını benimsemeleri için onlarla küçük bir seçim yaptık. 'Hangi mesleği tanımak istersiniz?' sorusunun sorulduğu çocuklarımız, şeffaf kutulara atılmak üzere oy sahibi oldu. Oylar kullanıldıktan sonra ise sonuçlar açıklanarak en fazla oy alan meslek grubu açıklandı. Uygulamalı eğitim modellerimiz ile çocuklarımıza her alanda bir şeyler öğretme ve tanıtma arzumuz giderek artıyor. Önümüzdeki süreçte farklı projelerimizle çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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