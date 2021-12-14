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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin için sağanak yağış uyarısı

İHA

Mersin için sağanak yağış uyarısı

Mersin'in bugün öğle saatlerinden itibarin yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Karaman ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla Mersin il genelinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak beklenen yağışlar, kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak şekilde devam edecek. Metrekareye 3080 kilogram aralığında beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra bin 500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların oluşturabileceği su baskını, heyelan, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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