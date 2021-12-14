Lina Nasif son yolculuğuna uğurlandı Mersin'de evinde ölü olarak bulunan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, Latin Katolik Kilisesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de evinde ölü bulunan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, Latin Katolik Kilisesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı,

12 Aralık Pazar günü merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Lina Nasif için bugün Latin Katolik Kilisesinde tören düzenlendi. Nasif'in cenaze törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, il protokolü üyeleri ile çok sayıda Mersinli katıldı. Törende kilisenin pederi Roshan Kordeiro tarafından dualar okundu. Ayrıca protokol üyeleri de Nasif ile ilgili söz alarak, duygularını paylaştı. Törenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Nasif'in tabutunun üzerine Türk Bayrağı konuldu.

Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Nasif, Mersin Şehir Mezarlığında defnedildi.

Lina Nasif'ten 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, sanatçının Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evine giderek çilingir yardımıyla giren ekipler, cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Sanatçının cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılmıştı.

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