Tarsus Belediyesi sporcuları, Bangkok’tan bir altın ve bir bronz madalyayla döndü

– Tarsus Belediye Spor Kulübü sporcuları, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yapılan Muaythai Dünya Şampiyonasından bir altın ve bir bronz madalyayla döndü. Şampiyon milli sporcular, sevinçlerini Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile paylaştı.

Tarsus Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluklar elde etmeye devam ediyor. Başkan Bozdoğan, Bangkok’ta 511 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve 98 ülkenin katıldığı Muaythai Dünya Şampiyonasında, 91 kilogramda dünya şampiyonu olan Umut Eryılmaz ile 71 kilogramda Elite Class kategorisinde dünya üçüncüsü olan Onur Şeker’i makamında ağırladı.



“Sporcularımıza her zaman destek olacağız”

Başkan Bozdoğan, spor müsabakalarında Tarsus’u tüm branşlarda başarı ile temsil eden sporculara destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Sporcularımızın muaythai dalında ter dökerek dünya şampiyonluğu ve dünya 3’üncülüğü elde etmeleri bizim için gurur kaynağıdır. Başarılarından dolayı başta kendileri olmak üzere sporcularımızı müsabakalara hazırlayan antrenörlerimizi canı gönülden kutluyorum. Daha nice başarılara imza atacaklarına olan inancımla birlikte Belediye Spor çatısı altında ter döken tüm sporcularımızın, kentimizi başarı ile temsil etmeleri hepimizi gururlandırıyor” dedi.

Tarsus Belediyesi Spor Muaythai Antrenörü Yılmaz Dönmez de “Başkanımız spora her zaman destek veriyor. Çocuklar, Tarsus için elinden geleni fazlasıyla yapmak için çalışıyor. Başkan , spora ve sporcuya verdiği destek için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



“Belediyemiz her daim yanımızda oldu”

Dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Umut Eryılmaz ise “Belediyemiz hem maddi hem manevi olarak bu süreçte her daim yanımızda oldu. En ince detayına kadar desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Bu süreçte yanımızda olan Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkür ediyorum. İlçemize şampiyonluk kazandırmak ve bu desteğe layık olmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 3’üncülük elde eden Onur Şeker de “Başkanımız her daim sporcunun ve sporun yanında oluyor. Daha büyük başarılara imza atmak için çalışacağım” şeklinde konuştu.

