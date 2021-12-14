Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, 'Hoşgörü Mezarlığı'nda toprağa verildi



Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ressam, şair ve yazar Lina Nasif (80) son yolculuğuna uğurlandı.

Edebiyat dünyasında şiir, öykü ve romanlarıyla bilinen Lina Nasif'ten haber alamayan yakınları ve arkadaşları, önceki gün Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evine gitti. Nasif, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çilingirle girdiği evde Lina Nasif'in cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirilen Nasif'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Nasif için Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde tören düzenlendi. Törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Latin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Roshan Cordeiro, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, Mersin Cemevi ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Pir Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yakınlarıyla sevenleri katıldı. Roshan Cordeiro'nun yönettiği törende, ilahiler ve İncil'den bölümler okunup dualar edildi. Söz alarak kısa bir konuşma yapan Başkan Seçer, Nasif'in kentte 'kanatsız melek' olarak herkesin yardımına koştuğunu, bu nedenle kentin önemli değerini kaybettiğini söyledi. Daha sonra kiliseden omuzlara alınan Türk bayrağına sarılı tabutuyla 'Hoşgörü Mezarlığı' olarak bilinen Şehir Mezarlığı'na götürülen Lina Nasif, gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-12-14 17:46:24



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