Halk Kart ile Mersinli esnafın kasasına 26 ayda 33 milyon 406 bin TL girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2019 Ekim ayında başlattığı Halk Kart hizmeti ile Mersinli esnafın kasasına 26 ayda toplam 33 milyon 406 bin TL girdi. Esnaf, Halk Kart’ın kendilerine nefes aldırdığını vurgularken, kart sahibi vatandaşlar, anlaşmalı 360 yerel marketten alışveriş yaparak, hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de mahallesindeki esnafa katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Halk Kart, dar gelirli vatandaşlara destek olurken, yerel esnafa da gelir sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen Halk Kart hizmeti ile her ay vatandaşların mutfak masraflarına katkı sunuluyor. Hizmet kapsamında 2019 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına toplam 1 milyon 851 bin 890 TL, 2020 yılında 13 milyon 794 bin 160 TL, 2021 yılında ise 17 milyon 760 bin 360 TL para yüklendi. Son olarak 2021 yılının Kasım ayında ise 12 bin 625 kişinin hesabına toplam 1 milyon 614 bin 900 TL yatırıldı.



“Bu zor dönemde halkımıza da esnafımıza da destek vermek bizi mutlu ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, 13 ilçede toplam 360 yerel marketle anlaşma içerisinde olduklarını belirterek, “Halkımıza verdiğimiz desteğin yanı sıra zorluklar yaşandığı bu günlerde yerel esnafımıza da destek vermek bizi mutlu ediyor. Bizdeki başvuru kriteri vergi levhasının Mersin’de bulunması. Yerel esnafımızın kalkınmasından yanayız. Bu anlamda projemizi devam ettiriyoruz. Vatandaşımızın kartlarına yatırmış olduğumuz miktarlar yerel esnafımızın kasasında kalıyor ve bu sayede esnafımıza özellikle bu zor günlerde ciddi bir destek sağlamış oluyoruz” dedi.



“Her ay gelen 1015 müşterim var, Halk Kart’larını getirip alışverişlerini yapıyor”

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesinde market işleten Müslüm Taşan, ekonomik olarak zor bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Allah razı olsun bu Halk Kartları vermiş belediyemiz, onlarla gelip alışveriş yapıyorlar. Bize de her ay iyi geliyor, güzel bir katkı sağlıyor. Her ay gelen 1015 müşterim var, Halk Kart’larını getirip alışverişlerini yapıyor. Onlarla ödememizi yapıyoruz” diye konuştu.



“Küçük bakkallara, esnafa katkı olduğu için mutlu oluyoruz”

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesindeki market işletmecisi Nezir Ergin ise ürün etiketlerini bazen günlük bazen de saatlik güncellemek durumunda olduklarını belirterek, “Çünkü sürekli fiyat listeleri geliyor ve bunu da yapmak zorundayız. Zaman zaman yapmıyoruz, insanları düşünüyoruz. Elimizdeki malları eski fiyattan satıyoruz ama yeni aldığımız malları da mecburen yeni fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Cebinde parası yok, alışveriş yapamıyor. Bizim satışlar da ister istemez yarı yarıya düştü. Halk Kartla mesela o gün ciromuz 2 katına çıkıyor, mutlu oluyoruz. İhtiyaç sahiplerine verildiği için biz de mutlu oluyoruz. Sadece küçük bakkallara, esnafa katkı olduğu için de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.



“Halk Kart sayesinde toplu alışveriş yapabiliyoruz”

Merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesinde bakkal işleten Mehmet Ayata da artan fiyatlara ve Halk Kart desteğine değinerek, “Halk Kart sayesinde toplu alışveriş yapabiliyoruz. Bizim için de iyi” dedi.

