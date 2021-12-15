Akdeniz'de eskiyen çöp konteynırları yenileniyor

Akdeniz Belediyesince, halk sağlığının korunması kapsamında korona virüs salgını ile mücadelenin sürdüğü bu dönemde vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıpranan çöp konteynırlarını yenilendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı 65 mahalleye 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan ve zaman içinde eskiyip ömrünü tamamlayan çöp konteynırlarını yenilemeye devam ediyor.

Ekipler tarafından ilk etapta insan hareketliliğinin, araç ve işyeri yoğunluğunun görüldüğü ana caddelerle birlikte, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda ömrünü tamamladığı veya zarar gördüğü tespit edilen çöp konteynırları, hibe yoluyla belediyeye gelen yeni çöp konteynırları ile değiştirildi.

Mahalle sakinlerinden gelen talepler ve ekiplerin sahadaki incelemeleri sonucu gerekli olan mahallelere de yeni çöp konteynırları ulaştırılacak. Diğer yandan, yeniden kullanılabileceği belirlenen deforme olmuş çöp konteynırları ise belediyenin makine ikmal sahasındaki ekiplerce tadilattan geçirilip ihtiyaç duyan mahallelerin sokaklarına tekrar yerleştiriliyor. Böylelikle belediye, bir maliyet kaleminden de kurtulmuş oluyor.

Caddeler, pazaryerleri ve meydanlar yıkanıyor

Korona virüs salgınına karşı alınan ve aralıksız süren tedbirler kapsamında da sahada görevli ekipler, Akdeniz ilçe genelinde bulunan bütün çöp konteynırlarını, cadde, sokak, meydan ve semt pazarları ile taziye yerlerini belirli periyotlarda ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte etmeye devam ediyor.

Bu arada çevre koruma müdürlüğüne bağlı çöp taksi ise ilçenin farklı mahallelerinde sokaklara bırakılan molozlar, eskimiş mobilyalar, ağaç kalıntıları ve çeşitli atıkları toplayıp kent merkezinden çıkarıyor.

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