Toroslar Belediyesinin Resim Atölyesi çocukların gözdesi oldu

Kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaptığı çalışmalarla her yaştan vatandaşa hobi alanı sunan Toroslar Belediyesinin, 'Resim Atölyesi' ile de çocukların vazgeçilmezi olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 610 yaş arasındaki çocuklar, her hafta katılma fırsatı bulduğu atölyede birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinliklerle güzel zaman geçiriyor.

Gönül Bağı Çocuk Danışma Birimi bünyesindeki eğitmenler eşliğinde resim, seramik ve ahşap boyama derslerine katılan çocuklar, farklı sanat dallarında beceri kazanmanın yanı sıra yeteneklerini sergiliyor.

Çocukların yeteneklerini keşfetmelerini desteklemek amacıyla Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılan atölye çalışmaları kapsamında minikler, bu kez de bez çantaları renklendirdi. Çantaları farklı farklı desenlerle boyayan çocuklar, kendi emekleriyle üretmenin de mutluluğunu yaşadı. Atölyelere katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi’nin '444 41 33' numaralı 'Gönül Bağı Destek Hattı’nı arayarak bilgi alabiliyorlar.

"Resim fırçası çocuklarımızın ellerine çok yakıştı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizlerin de çalışma aşkını daha da perçinliyor. Hayal dünyalarına dokunabiliyorsak ne mutlu bize” dedi. “Çocuklarımız rengarenk boyalarla içlerindeki sanatçıyı ortaya koyuyor” diyen Başkan Yılmaz, “Evlatlarımızın ellerine fırça çok yakıştı. Her hafta farklı bir çalışma yapıyorlar. Ve onların mutlu olması, atölyelerimize severek gelmeleri bizler için çok kıymetli. Belediyemiz bünyesindeki eğitmenlerimiz çocuklarımızın hem gelişimlerini destekleyici hem de öğrenirken güzel zaman da geçirecekleri etkinlikler yapıyorlar. Bu etkinliklerle çocuklarımız kendilerini sanat ile de ifade edebileceklerini öğreniyorlar. Önceliğimiz her zaman evlatlarımız. Ve onlara huzurla yaşayabilecekleri bir dünya sunmak. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.