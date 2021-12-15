Mersin'de 'sahte içki' içen 3 arkadaştan 2'si zehirlendi, 1'i evinde ölü bulundu



Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, sahte içki içen 3 arkadaştan 2'si tedaviye alındı, Ali Eser (57) ise bir gün sonra evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2021-12-15 20:40:01



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