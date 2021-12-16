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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüseyin Nihal Atsız, Mersin'de anıldı

İHA

Hüseyin Nihal Atsız, Mersin'de anıldı

Vefatının üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen bıraktığı eserleri ve fikirleriyle milli şuurun savunucusu olan Hüseyin Nihal Atsız, Toroslar’da anıldı.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı’nca Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hüseyin Nihal Atsız'ı Anma ve Şiir Dinletisi” programına konuşmacı olarak katıldı. Sunum, gençler tarafından okunan Hüseyin Nihal Atsız’ın şiirlerinin yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan müzik topluluklarının Türk dünyasını anlatan klipleriyle renklenirken, seyircilerin de soru ve fikirleriyle dahil olduğu anma programı, diyaloglarla nefes kesti. Teşkilat başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve gençlerin katıldığı programın en genç misafirlerine Hüseyin Nihal Atsız’ın eserlerinden hediye eden Başkan Yılmaz, onlardan çok okumalarını ve değerlerinden asla vazgeçmemelerini istedi. Türk’ün geçmişi ve geleceği ile ilgili milli konular üzerine çalışmalar yapan Hüseyin Nihal Atsız’ın yaşadığı yıllardan kesitler veren Yılmaz, "Hazırladığım bu sunumumla, Atsız’ı kronolojik ve kitabi bilgiyle anlatmak yerine hep beraber anlamaya çalışmak istedim. Atsız’ı anlamak Cumhuriyet tarihimizi anlamak demektir. Atsız eserlerini, çocuklara, gençlere özellikle milli bilinci hatırlatmak ve öğretmek için yazmıştır. Herkesin, bu milletin bir ferdi olarak milli bilinç taşıması ve üzerine düşen görevi yapması ve zorluklardan, sıkıntılardan yılmaması gerektiğine inanıyor. Kendisi de doğduğu şartlar ve yıllarda üzerine düşen görevi ve elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Millet kavramı böyle bir şey” dedi.
“Siyaset dehası olan bilge liderimiz, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bizzat kendi çalışmalarıyla yaptığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı makamında sunduğu Türk dünyası haritası Hüseyin Nihal Atsız’ın düşüncesinin, ülküsünün gerçekleşmiş halidir” diyen Yılmaz, “Bu fotoğraf Cumhur İttifakı fotoğrafıdır. Cumhur İttifakı’nın yüksek değerleri, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bu yüzden var. Bugün Cumhurbaşkanımız bu haritayı tüm dünyayla paylaşıyor. Bu bir meydan okumadır ve biz varız, bizim soydaşlarımız var demektir” diye konuştu.
Yılmaz, sunumunun ardından gençlere Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’ın “İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri” adlı kitabını hediye etti. Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Murat Sezer de programa sunduğu katkılarından dolayı Başkan Yılmaz’a plaket takdim ederek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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