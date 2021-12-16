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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yatay sondaj çalışmasıyla kazı yapmadan sulama borusu döşüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yatay sondaj çalışmasıyla kazı yapmadan sulama borusu döşüyor

Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de bir ilki gerçekleştirerek park, bahçe ve refüjlerin sulanması için döşenecek su borularını yönlendirilebilir yatay sondaj sistemi ile bağlıyor. Kazı yapılmadan yerin altından yapılan yönlendirilebilir yatay sondaj çalışması ile üst yapıya zarar vermeden sulama boruları döşeniyor.
Yerin altından yatay ve yönlendirilebilir bir şekilde ilerleyerek yapılan sondaj çalışması ile belirlenen uzunluktaki sulama borusu, kazı yapılmadan ve üst yapıya zarar vermeden yerin altından gerekli noktalara bağlanıyor. Kazı çalışması ile 1 günde sürecek çalışma tek bir makine ile yapılan yatay sondaj sayesinde yaklaşık 1520 dakikada gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem zamandan hem iş gücünden tasarruf sağlanıyor. Ayrıca kazı çalışması yapılmadığı için gürültü ve görüntü kirliliğine engel olunuyor ve ulaşımda aksamaların önüne geçiliyor. Otomatik sulama sistemlerinin uygulandığı noktalarda Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11 yerde yönlendirilebilir yatay sondaj yapıldı. Çalışmalar, ilerleyen zamanlarda kent genelinde sürdürülecek.

“Mersin Büyükşehir Belediyesinde ilk kez yapılan bir çalışma”
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürü Peyzaj Yüksek Mimarı Alpagu İlter, yatay sondaj çalışmasını anlatarak, “Yatay sondaj çalışması üst yapıya zarar vermeden yeraltında yönlendirilebilir yatay olarak ilerleyen bir nevi kazı çalışması. Altyapı imalatlarında kullanılan bir çalışma. Yani su kuyuları açılırken dikine yapılan çalışmanın yer altındaki yönlendirilebilir yatay hali. Yaklaşık 200250 metre kadar yatayda hareket edip parabolik hareketle kazıyı yapan bir makine, miller aracılığıyla. Biz daha önce yapmış olduğumuz otomatik sulama sistemi çalışmalarında ana besleme ve elektrik besleme hatlarını çekmek için çalışma yapıyoruz” dedi.
Yönlendirilebilir yatay sondajı tercih etme nedenlerini de sıralayan İlter, “Asfalt, bordür veya beton imalat gibi üst yapılara zarar vermeden yapmış olduğumuz bir çalışma. Belediyemizin AYKOME birimi ile koordineli olarak çalışıyoruz. Burada doğalgaz, temiz su, pis su, internet, fiber optik, elektrik hatlarına zarar vermeden, o birimlerden aldığımız bilgilerle kazı çalışmasını yürütüyoruz. Yer altında 2,5 metre ve daha üzerine çıkarak çalışma yapılabiliyor. Yönlendirilebilir yatay sondaj çalışması Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ilk kez yapılan bir çalışma” diye konuştu.
İlter, yönlendirilebilir yatay sondaj çalışmasının sağladığı faydaları da özetleyerek, “Ekonomik anlamda da hem iş gücünden hem zamandan fayda sağlıyor. 5060 metrelik bir kazıyı yaklaşık 15 dakika civarında kazabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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